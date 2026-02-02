ポスコロSIPシンポジウム「人口減少を機に価値共創でひらく未来社会―ネクストステージへの挑戦」開催
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センターでは、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第３期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」（ポスコロSIP）を推進しています。ポスコロSIPが目指すのは、人口減少を契機として新しい学び方・働き方を創造し、誰もが主体的に未来社会づくりに参画しながら価値を共創していくエコシステムの構築です。
今回のシンポジウムでは、これまでの成果を社会にひらき広く共有するとともに、外部の専門家との対話を通じて、社会に根ざした新たな連携の可能性を探ります。
■日時：2026年３月6日(金）13：00～18：15
■会場：JST東京本部別館1階ホール
■開催方法：会場及びオンラインによるハイブリッド形式
■定員：オンライン500名 ※申込先着順
※申込締切日：3月2日（月）
■主催：JST
■共催：内閣府
■参加費：無料
詳しくは、こちらをご覧ください。
○シンポジウムについて（オンライン参加申し込みはこちらから）
→ https://sip-poscoro.com/
○SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」について
→ https://www.jst.go.jp/sip/pos/
【本件お問い合わせ先】
ポスコロSIPシンポジウム事務局
E-mail：jp_jst_sip_support_program@pwc.com
E-mail：sip3-ristex@jst.go.jp
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
