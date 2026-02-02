【テニス】実業団チームルーセントアスリートワークスが「第40回テニス日本リーグ」を終える
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属する中村侑平選手、矢ノ川歩選手、油布将也選手、福田勝志選手が、2026年1月21日から25日にかけて「第40回テニス日本リーグ」のセカンドステージに出場しました。
＜出場メンバー＞ ※写真左から
・福田勝志（ルーセントアスリートワークス）
・矢ノ川歩（ルーセントテニスクラブ枚方）
・中村侑平（ルーセントテニスクラブ枚方・守口）
・油布将也（ルーセントテニスクラブ柏）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340392/images/bodyimage1】
ルーセントアスリートワークス」は横浜国際プールテニスコートにて、山喜、明治安田生命、九州電力、エキスパートパワーシズオカ、オーエスジーと対戦。各選手が力闘したものの、5敗で予選リーグを終えました。これにより、ファーストステージの3敗と合わせ、ブロック9位となりました。
日本リーグ残留を決める各ブロック上位7チーム入りを逃したことで、次年度は全国実業団対抗テニストーナメント（日本リーグ昇格決定大会）からの再挑戦となります。
＜日本リーグ セカンドステージ 試合結果＞
第1試合 1月21日（水）
ルーセントアスリートワークス 1-2 山喜
シングルス１ 矢ノ川歩 1-6.6-4.9-11 小林良徳
シングルス２ 油布将也 0-6.2-6 田代悠雅
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-1.6-7(4).14-12 有村雄治・平野太陽
第2試合 1月22日（木）
ルーセントアスリートワークス 1-2 明治安田生命
シングルス１ 矢ノ川歩 2-6.3-6 野口莉央
シングルス２ 油布将也 1-6.4-6 太田翔
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-3.3-6.10-8 矢島淳揮・副田温斗
第3試合 1月23日（金）
ルーセントアスリートワークス 0-3 九州電力
シングルス１ 矢ノ川歩 7-5.2-6.11-13 山尾玲貴
シングルス２ 油布将也 0-6.3-6 宮田陸
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-7(7).6-1.2-10 其田怜・古賀大貴
第4試合 1月24日（土）
ルーセントアスリートワークス 0-3 エキスパートパワーシズオカ
シングルス１ 福田勝志 0-6.0-6 熊坂拓也
シングルス２ 油布将也 3-6.4-6 高橋勇人
ダブルス 中村侑平・矢ノ川歩 1-6.2-6 今井慎太郎・末岡大和
第5試合 1月25日（日）
ルーセントアスリートワークス 0-3 オーエスジー
シングルス１ 矢ノ川歩 6-7(4).1-6 山口雄矢
シングルス２ 油布将也 3-6.4-6 大矢祥生
ダブルス 中村侑平・福田勝志 4-6.3-6 渡邉勇人・島康輔
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340392/images/bodyimage2】
＜大会情報＞
大会名 ：第40回 テニス日本リーグ
開催日 ：1stステージ 2025年12月4日（木）～12月7日（日）
2ndステージ 2026年1月21日（水）～1月25日（日）
決勝トーナメント 2026年2月13日（金）～2月15日（日）
会場 ：ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場）
横浜国際プールテニスコート
＜出場メンバー＞ ※写真左から
・福田勝志（ルーセントアスリートワークス）
・矢ノ川歩（ルーセントテニスクラブ枚方）
・中村侑平（ルーセントテニスクラブ枚方・守口）
・油布将也（ルーセントテニスクラブ柏）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340392/images/bodyimage1】
ルーセントアスリートワークス」は横浜国際プールテニスコートにて、山喜、明治安田生命、九州電力、エキスパートパワーシズオカ、オーエスジーと対戦。各選手が力闘したものの、5敗で予選リーグを終えました。これにより、ファーストステージの3敗と合わせ、ブロック9位となりました。
日本リーグ残留を決める各ブロック上位7チーム入りを逃したことで、次年度は全国実業団対抗テニストーナメント（日本リーグ昇格決定大会）からの再挑戦となります。
＜日本リーグ セカンドステージ 試合結果＞
第1試合 1月21日（水）
ルーセントアスリートワークス 1-2 山喜
シングルス１ 矢ノ川歩 1-6.6-4.9-11 小林良徳
シングルス２ 油布将也 0-6.2-6 田代悠雅
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-1.6-7(4).14-12 有村雄治・平野太陽
第2試合 1月22日（木）
ルーセントアスリートワークス 1-2 明治安田生命
シングルス１ 矢ノ川歩 2-6.3-6 野口莉央
シングルス２ 油布将也 1-6.4-6 太田翔
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-3.3-6.10-8 矢島淳揮・副田温斗
第3試合 1月23日（金）
ルーセントアスリートワークス 0-3 九州電力
シングルス１ 矢ノ川歩 7-5.2-6.11-13 山尾玲貴
シングルス２ 油布将也 0-6.3-6 宮田陸
ダブルス 中村侑平・福田勝志 6-7(7).6-1.2-10 其田怜・古賀大貴
第4試合 1月24日（土）
ルーセントアスリートワークス 0-3 エキスパートパワーシズオカ
シングルス１ 福田勝志 0-6.0-6 熊坂拓也
シングルス２ 油布将也 3-6.4-6 高橋勇人
ダブルス 中村侑平・矢ノ川歩 1-6.2-6 今井慎太郎・末岡大和
第5試合 1月25日（日）
ルーセントアスリートワークス 0-3 オーエスジー
シングルス１ 矢ノ川歩 6-7(4).1-6 山口雄矢
シングルス２ 油布将也 3-6.4-6 大矢祥生
ダブルス 中村侑平・福田勝志 4-6.3-6 渡邉勇人・島康輔
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340392/images/bodyimage2】
＜大会情報＞
大会名 ：第40回 テニス日本リーグ
開催日 ：1stステージ 2025年12月4日（木）～12月7日（日）
2ndステージ 2026年1月21日（水）～1月25日（日）
決勝トーナメント 2026年2月13日（金）～2月15日（日）
会場 ：ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場）
横浜国際プールテニスコート