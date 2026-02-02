【テニス】実業団チームルーセントアスリートワークスが「第40回テニス日本リーグ」を終える

株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属する中村侑平選手、矢ノ川歩選手、油布将也選手、福田勝志選手が、2026年1月21日から25日にかけて「第40回テニス日本リーグ」のセカンドステージに出場しました。

＜出場メンバー＞　※写真左から
・福田勝志（ルーセントアスリートワークス）
・矢ノ川歩（ルーセントテニスクラブ枚方）
・中村侑平（ルーセントテニスクラブ枚方・守口）
・油布将也（ルーセントテニスクラブ柏）

ルーセントアスリートワークス」は横浜国際プールテニスコートにて、山喜、明治安田生命、九州電力、エキスパートパワーシズオカ、オーエスジーと対戦。各選手が力闘したものの、5敗で予選リーグを終えました。これにより、ファーストステージの3敗と合わせ、ブロック9位となりました。

日本リーグ残留を決める各ブロック上位7チーム入りを逃したことで、次年度は全国実業団対抗テニストーナメント（日本リーグ昇格決定大会）からの再挑戦となります。


＜日本リーグ　セカンドステージ　試合結果＞

第1試合　1月21日（水）
ルーセントアスリートワークス　1-2　山喜

シングルス１　矢ノ川歩　1-6.6-4.9-11　小林良徳
シングルス２　油布将也　0-6.2-6　田代悠雅
ダブルス　　　中村侑平・福田勝志　6-1.6-7(4).14-12　有村雄治・平野太陽

第2試合　1月22日（木）
ルーセントアスリートワークス　1-2　明治安田生命

シングルス１　矢ノ川歩　2-6.3-6　野口莉央
シングルス２　油布将也　1-6.4-6　太田翔
ダブルス　　　中村侑平・福田勝志　6-3.3-6.10-8　矢島淳揮・副田温斗

第3試合　1月23日（金）
ルーセントアスリートワークス　0-3　九州電力

シングルス１　矢ノ川歩　7-5.2-6.11-13　山尾玲貴
シングルス２　油布将也　0-6.3-6　宮田陸
ダブルス　　　中村侑平・福田勝志　6-7(7).6-1.2-10　其田怜・古賀大貴

第4試合　1月24日（土）
ルーセントアスリートワークス　0-3　エキスパートパワーシズオカ

シングルス１　福田勝志　0-6.0-6　熊坂拓也
シングルス２　油布将也　3-6.4-6　高橋勇人
ダブルス　　　中村侑平・矢ノ川歩　1-6.2-6　今井慎太郎・末岡大和

第5試合　1月25日（日）
ルーセントアスリートワークス　0-3　オーエスジー

シングルス１　矢ノ川歩　6-7(4).1-6　山口雄矢
シングルス２　油布将也　3-6.4-6　大矢祥生
ダブルス　　　中村侑平・福田勝志　4-6.3-6　渡邉勇人・島康輔

＜大会情報＞
大会名　：第40回 テニス日本リーグ
開催日　：1stステージ　2025年12月4日（木）～12月7日（日）
　　　　　2ndステージ　2026年1月21日（水）～1月25日（日）
　　　　　決勝トーナメント　2026年2月13日（金）～2月15日（日）
会場　　：ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場）
　　　　　横浜国際プールテニスコート