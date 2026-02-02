犬・猫用ローフードを製造・販売する株式会社ハグオール（ブランド名：HUGBOX）、ショップページのリニューアルと共に新メンバーシップ制度を開始。

株式会社ハグオール

犬・猫用ローフードの製造・販売を行う株式会社ハグオール（本社：滋賀県大津市北小松344、代表取締役：梶谷 江世）は“愛犬猫との暮らしが楽しくなる体験” をお届けしたいという想いから2026年2月よりショップページをリニューアルし、新たにメンバーシップ制度を開始いたしました。

■主なリニューアルのポイント

・サイトデザインのリニューアル

これまで数多くの犬・猫の飼い主様からご相談いただき犬・猫用ローフードの「HUGBOX」を提供してきた中で、飼い主の皆さまからいただいた喜んで食べる犬・猫のお写真を全面に据え、それらの実績から「犬猫のしあわせは食事から変えられる」というメッセージをトップビューに置きました。

・新しいメンバーシップ制度

HUGBOXは長く愛用いただいている数多くのお客様に支えられているため、そのようなお客様により良い体験をお届けできるよう新たに「ROYAL PLATINUM」ランクを設け、イベント・ギフト・ポイント還元・限定商品を大幅に拡充しました。

・各メンバーシップ限定特典のご紹介

■会社概要

・社名：株式会社ハグオール

・屋号：HUGBOX(ハグボックス)

・本社所在地：滋賀県大津市北小松344

・代表者：梶谷 江世

・事業内容：犬・猫用生食フードの製造・販売

・HP：https://hugbox.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/_hugbox_/