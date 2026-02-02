年明け早々のトレイルレース「2026 新春音羽山VK弾丸競走」に参加 創業50周年の明日香野が和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香食品は、トレイルランニングレース「2026 新春音羽山VK弾丸競走」（1/10・滋賀県大津市）に参加。年明け早々のレースで記録を狙う選手の皆さまに、和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage1】
今回で9回目を迎えた大会は、元々は新年会の前にお腹を空かせるための仲間内のイベントとして始まりました。当時は十数名だけでしたが、2018年にイベントとしてスタートし、初回42名から年を追うごとに増え、今回は150名を超えるエントリーを集めました。
大会前日までは大寒波でしたが、当日は3月並みの穏やかな晴天に恵まれました。7歳から66歳まで幅広い年代のランナーが集い、最終的に140名が無事に完走。男子は初参加の長谷怜信選手が唯一の30分切りとなる28分28秒で優勝。女子は阪梨奈津美選手が37分13秒の独走で同じく初優勝を果たしました。
また、本大会はほかにはない順位の算出方法として「Gender Age Grade制」を採用しています。獲得標高を平地換算して距離に加え、年齢・性別による係数を掛ける方式です。これにより、常連の古谷充選手（60歳）が準優勝に輝きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage2】
急勾配を駆け上がった選手の皆さまに、明日香野は「増量 冬のわらび大福」をお渡し。柔らかな食感とやさしい甘さで、ゴール後に憩いの時間をお届けしました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。トレイルランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：2026 新春音羽山VK弾丸競走
主 催 ：シガウマラ
日 程 ：2026年1月10日（土）
開催地 ：長等公園～音羽山（滋賀県大津市）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage1】
今回で9回目を迎えた大会は、元々は新年会の前にお腹を空かせるための仲間内のイベントとして始まりました。当時は十数名だけでしたが、2018年にイベントとしてスタートし、初回42名から年を追うごとに増え、今回は150名を超えるエントリーを集めました。
大会前日までは大寒波でしたが、当日は3月並みの穏やかな晴天に恵まれました。7歳から66歳まで幅広い年代のランナーが集い、最終的に140名が無事に完走。男子は初参加の長谷怜信選手が唯一の30分切りとなる28分28秒で優勝。女子は阪梨奈津美選手が37分13秒の独走で同じく初優勝を果たしました。
また、本大会はほかにはない順位の算出方法として「Gender Age Grade制」を採用しています。獲得標高を平地換算して距離に加え、年齢・性別による係数を掛ける方式です。これにより、常連の古谷充選手（60歳）が準優勝に輝きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage2】
急勾配を駆け上がった選手の皆さまに、明日香野は「増量 冬のわらび大福」をお渡し。柔らかな食感とやさしい甘さで、ゴール後に憩いの時間をお届けしました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための活動を続けています。トレイルランナーの皆さまに向けた今回の取り組みも、その一環です。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方に届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：2026 新春音羽山VK弾丸競走
主 催 ：シガウマラ
日 程 ：2026年1月10日（土）
開催地 ：長等公園～音羽山（滋賀県大津市）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340358/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp