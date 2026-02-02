【SENSAI】エイジングケア*¹UVがリニューアル！新次元*²のハリ満ちるUV美容液「アドバンスト　エッセンスデイヴェール」2026年2月4日（水）発売

株式会社カネボウ化粧品

「センサイ アドバンスト エッセンスデイヴェール」商品ページ：

https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/item/000000000622(https://onlineshop.sensai-cosmetics.com/view/item/000000000622)

カネボウ化粧品は、日本の繊細な美意識をグローバルに発信するプレステージブランド『SENSAI（センサイ）』より、エイジングケア*¹UV美容液をリニューアルした「センサイ アドバンスト エッセンスデイヴェール」を2026年2月4日（水）に発売いたします。

◆コンセプト

ハリ満ちるヴェール。

新次元*²UV美容液。

守る、満たす、ハリ漲る。

紫外線はエイジングケア*¹美容液で守りぬく。

みずみずしくあふれる心地よさで守るUV美容液として誕生した

エッセンスデイヴェールの防御をSPF50・PA+++に高め、

美容液処方のうるおいと艶めくハリで満たすアドバンスト エッセンスデイヴェール。

エイジングケア*¹美容液をベースに開発された美しい仕上がり、

日差しの中でも、満ちるハリ、UVヴェール美容液。

UV美容液で、惹きつけるほどのハリで魅せるシルクスキンへ。

*¹ 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと *² SENSAIにおける

◆商品概要

センサイ アドバンスト エッセンスデイヴェール

SPF50・PA+++ 40mL

17,000円 （税込18,700円）

2026年2月4日（水）発売

守る、満たす、ハリ漲る。

紫外線から肌を守り、

うるおいに満ちたハリ肌へ。

日差しの中でも美しいハリ感と自然な艶を与える、エイジングケア*¹UV美容液。

肌にとろけるようになじむテクスチャー、みずみずしくあふれる心地よさでベタつかず、水分を抱え込むラメラ塗膜処方により、しなやかさと艶めきが夕方まで持続します。

エッセンスデイヴェールのSPF値をSPF30からSPF50に高め、SENSAIシグネチャー成分の小石丸シルクEX*³（保湿）に新たにファーミングブーストコンプレックス*⁴（保湿）を搭載し、日中用美容液としてスキンケア処方をアップデート。

うるおいで満たしてふっくらと艶めくシルクスキンへ。

外出前の化粧下地に、日中の紫外線対策に、美容液で守りぬく新次元*²のUV美容液を。

*¹ 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと *² SENSAIにおける

*³ 小石丸シルクエキス（加水分解シルク）、アセチルグルコサミン

*⁴ メチルセリン、ワレモコウエキス、ゲットウ葉エキス、ヒメフウロエキス、ジメトキシジ-p-クレゾール、ショウガ根エキス、チョウジエキス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、ヒアルロン酸Na、グリセリン

※SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安としてお考えください。

＜使用方法＞

朝のお手入れの最後に、適量（ポンプ2押し分）を手に取り、お顔全体にムラなくなじませてください。化粧下地や日やけ止めをお使いの場合は、その前にご使用ください。

塗り残しのないよう、ムラなく塗ってください。使用量が少ないと、充分な紫外線防止効果が得られにくくなります。落とす時は、洗顔料でていねいに洗ってください。下地として使いファンデーション類を塗った時は、通常のメイク落としをお使いください。

＜特徴＞

UV美容液の真価を発揮

2021年のコロナ禍のおうち美容ニーズに呼応して発売された「センサイ エッセンスデイヴェール」。

自宅で過ごす時間が劇的に増えたことで、心地よさを追求した美容液ベースのUVプロテクターは、そのとろけるようなテクスチャーで注目を集めました。

そして2026年、紫外線防御効果を高め、肌に溶け込むようなテクスチャーはそのままに、スキンケア処方をアップデート。うるおいにあふれ、ハリ満ちる仕上がりで、「守る」「満ちる」「ハリ漲る」を実現する三位一体のUV美容液を完成させました。

●守る：SPF30からSPF50へ

エッセンスデイヴェールのSPF30をSPF50に高めた「センサイ アドバンスト エッセンスデイヴェール」は、心地よいテクスチャーはそのまま、たっぷりとしたうるおいを抱えながら、紫外線からしっかり肌を守り、ハリのあるシルクスキンへ導きます。

●満たす：みずみずしくとろけるような美容液テクスチャーで肌を満たす

水分を多く保持して成分中の油滴が崩れにくいラメラ塗膜技術により、肌に触れた時のベタつきや重さがなく、みずみずしくとろけるような美容液テクスチャーを実現。また心地よさはそのままにさらなる紫外線防御を実現。うるおったしなやかな仕上がりが朝塗って夕方まで持続します。

●ハリ漲る：ハリと艶のダブルアプローチ

小石丸シルクEX*³（保湿）とファーミングブーストコンプレックス*⁴（保湿）を配合。ハリと艶のエイジングケア*¹処方によりキメが整い、うるおって明るくしなやかに魅せるシルクスキンへ。さらにラメラ塗膜技術を採用。うるおいに満ちてふっくらとしたハリと艶を同時に与えるダブルアプローチを実現しました。

*¹ 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと *³ 小石丸シルクエキス（加水分解シルク）、アセチルグルコサミン

*⁴ メチルセリン、ワレモコウエキス、ゲットウ葉エキス、ヒメフウロエキス、ジメトキシジ-p-クレゾール、ショウガ根エキス、チョウジエキス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、ヒアルロン酸Na、グリセリン

＜持続可能性への取り組み＞

・アシタバ葉/茎エキス（保湿）は、循環型農園で栽培された原料を使用しています。

・FSC認証紙を使用した外箱の一部に、サトウキビの搾りかすをリサイクルした非木材繊維材料の バガスを使用しています。