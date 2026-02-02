【本の要約サービス「flier」月間ランキング】忙しい毎日を抜け出すための「朝30分の過ごし方」が学べる本が第1位！ エネルギッシュな“体力おばけ”になるための本もランクイン 全国の書店でフェア開催
累計会員数129万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2026年1月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340526/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『24時間が変わる朝の30分』でした。著者は、時間術に関するさまざまな書籍を執筆し、タイムコーディネーターとしても活躍する吉武麻子氏。この本の特徴は、早起きして時間を有効活用しようとするこれまでの「朝活」とは異なり、「自分の心が本当に求めていることは何なのか」を問い直し、その実現のために朝の30分を使うべきとしていることです。
また、2位には『体力おばけへの道』がランクイン。いつも元気でエネルギッシュな“体力おばけ”に近づくための基礎知識や習慣術、トレーニング方法が紹介されています。
新年を迎えて、今年こそは充実した毎日を過ごしたいと思った多くの人の関心の高さが伺える結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年12月25日～2026年1月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年1月）
1位：『24時間が変わる朝の30分』（吉武麻子／大和書房）
2位：『体力おばけへの道』（澤木一貴、國本充洋（監修）／KADOKAWA）
3位：『今さら聞けない 伝え方＜話す・書く＞の超基本』（山口拓朗（監修）、森泉亜紀子（監修）／朝日新聞出版）
4位：『億までの人 億からの人』（田中渓／徳間書店）
5位：『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』（藤尾秀昭（監修）／致知出版社）
6位：『心地よい自分が見つかる101の質問』（小林弘幸／日本経済新聞出版）
7位：『それ、いつまで持ってるの？』（筆子／三笠書房）
8位：『生成AI「戦力化」の教科書』（松本勇気／日経BP）
9位：『「何を考えているかわからない…」がなくなる 部下が自ら動きだす「上司の話し方」』（桐生稔／明日香出版社）
10位：『読書する脳』（毛内拡／SBクリエイティブ）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年3月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年1月 ビジネス書月間ランキング1位『24時間が変わる朝の30分』
著者 吉武麻子氏 コメント
「毎日があっという間に終わってしまう」
そんな感覚を抱えながら日々を過ごしている方は、きっと少なくないと思います。
忙しさの中で、つい自分のことを後回しにしてしまうからこそ、本書では一日のはじまりに、自分のための「朝の30分」を持つことを提案しました。
朝の30分は、何かを頑張るための時間だけでなく、自分の状態を整え、見通しを立てるためにも使える時間です。
どんな朝を過ごすと心地よいのかは、人それぞれ異なります。
本書を読み進めながら、ご自身に合った朝の30分を見つけていただき、その積み重ねが、24時間をより豊かに変えていくきっかけになれば嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340526/images/bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,200冊以上の本を読むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340526/images/bodyimage1】
1位に輝いたのは『24時間が変わる朝の30分』でした。著者は、時間術に関するさまざまな書籍を執筆し、タイムコーディネーターとしても活躍する吉武麻子氏。この本の特徴は、早起きして時間を有効活用しようとするこれまでの「朝活」とは異なり、「自分の心が本当に求めていることは何なのか」を問い直し、その実現のために朝の30分を使うべきとしていることです。
また、2位には『体力おばけへの道』がランクイン。いつも元気でエネルギッシュな“体力おばけ”に近づくための基礎知識や習慣術、トレーニング方法が紹介されています。
新年を迎えて、今年こそは充実した毎日を過ごしたいと思った多くの人の関心の高さが伺える結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年12月25日～2026年1月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2026年1月）
1位：『24時間が変わる朝の30分』（吉武麻子／大和書房）
2位：『体力おばけへの道』（澤木一貴、國本充洋（監修）／KADOKAWA）
3位：『今さら聞けない 伝え方＜話す・書く＞の超基本』（山口拓朗（監修）、森泉亜紀子（監修）／朝日新聞出版）
4位：『億までの人 億からの人』（田中渓／徳間書店）
5位：『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』（藤尾秀昭（監修）／致知出版社）
6位：『心地よい自分が見つかる101の質問』（小林弘幸／日本経済新聞出版）
7位：『それ、いつまで持ってるの？』（筆子／三笠書房）
8位：『生成AI「戦力化」の教科書』（松本勇気／日経BP）
9位：『「何を考えているかわからない…」がなくなる 部下が自ら動きだす「上司の話し方」』（桐生稔／明日香出版社）
10位：『読書する脳』（毛内拡／SBクリエイティブ）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2026年3月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2026年1月 ビジネス書月間ランキング1位『24時間が変わる朝の30分』
著者 吉武麻子氏 コメント
「毎日があっという間に終わってしまう」
そんな感覚を抱えながら日々を過ごしている方は、きっと少なくないと思います。
忙しさの中で、つい自分のことを後回しにしてしまうからこそ、本書では一日のはじまりに、自分のための「朝の30分」を持つことを提案しました。
朝の30分は、何かを頑張るための時間だけでなく、自分の状態を整え、見通しを立てるためにも使える時間です。
どんな朝を過ごすと心地よいのかは、人それぞれ異なります。
本書を読み進めながら、ご自身に合った朝の30分を見つけていただき、その積み重ねが、24時間をより豊かに変えていくきっかけになれば嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340526/images/bodyimage2】
フライヤーとは？
ビジネス書を中心とした本の内容を「1冊10分」に要約してアプリやWEBで閲覧できるサービス。新刊を中心に旬の本や既刊の名著を毎日配信しており、現在4,200冊以上の本を読むことができます。