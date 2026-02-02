新製品 水冷/空冷 Core Ultra 9/7/5 200s,W880 PCH 搭載,13*3.5″+2*2.5″ベイ,大型GPUサポート AI-WS「Convallis5288C」シリーズの御紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1851（ソケットV1）Core Ultra 9/7/5 200シリーズ CPU とW880 PCHを搭載し、Intel XMPのサポートにより、最大256GBのDDR5 6400MT/sまでのnon-ECCおよびECC UDIMMの利用が可能な、ミドルルタワー型AI-WS「Convallis5288C」シリーズ の販売を2026年2月より開始いたします。
Windows系OSの他、幅広いLinux系OSでの動作が確認されており、NPUを使用したIntel AI Boost機能によりAI処理速度の大幅な高速化が可能で、オプションの大型GPU用垂直バスが用意されています。
TDP≦253WのCPUが冷却可能なCPUクーラーを使用した空冷モデルと、TDP≦300WまでのCPUが冷却可能な、長寿命AIO 水冷ユニットを使用した水冷モデルが用意されています。
◆Core Ultra Series2 CPU搭載◆
LGA-1851ソケット（ソケットV1）Intel Core Ultra Series2 9/7/5シリーズCPUを搭載し、13（8+3+2）基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチドライブが接続可能です。フロント/トップ/両サイド/ボトムの通気口にはエアーフィルターを使用した防塵対策が施され、3スロットまでの大型GPU対応の垂直バスオプションが利用可能です。
AI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）が、ローカル環境での安全でスムーズなデータ分析や、クリエイティブな作業の効率を大幅に改善し、最大36MBのL3キャッシュメモリー、Intel AI Boost, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Turbo Boost 2.0などをサポートしています。最大24（8+16）コア24（8+16）スレッドの並列演算処理に対応します。（1）
デュアルチャンネル構成288ピンDIMMソケットには最大256GBのDDR5 Non-ECC および ECC UDIMMが接続可能で、Intel Extreme Memory Profile（XMP）機能により6400MT/sまでのモジュールが利用できます。
G5 PCIe（X16）スロット2本、G4 PCIe（X4）バス1本、G5（X4）接続M.2ソケット1基、HDMI 2.1ポート、DisplayPort 2.1ポート、Tunderbolt4.0ポートなどが直接CPUに接続されます。（2）
◆Intel W880チップセット◆
Intel Rapid Storage Technology（RST）SATA RAIDおよび PCIe RAIDをサポートするIntel W880チップセットを搭載しています。 SATA RAIDをサポートする8基の6Gbps SATAポートとG4 PCIe（X4）接続 M.1ソケット、G4 PCIe（X8）接続SlimSASポート1基が接続されます。
I/O機能としてUSB 3.2 Gen（Type-A）ポート、USB 3.2 Gen1（Type-A）ポート、USB2.0ポートが接続されます。
◆グラフィクス機能/GPU対応◆
CPU内蔵 Intel Arc GPUは、DisplayPort 2.1（4K@60Hz）ポート、HDMI 2.1（4K@60Hz）ポートを装備し、DisplayPort信号はUSB4-DP Alt. ModeによりThunderbolt4ポートから出力されます。 Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは16MB DDR4 VRAM装備し、最大解像度: 1920 x 1200dpi 2Dグラフィックスをサポートしています。
2基までのオプションGPUが搭載可能で、3スロットの大型GPUを接続可能なオプションの垂直バスが用意されています。
◆ネットワーク機能◆
Intel i266-LMチップを使用した2.5GbE LANポートとIntel i210-LMチップを使用したGbE LANポートを搭載し、低消費電力のIEEE802.3azプロトコル、PME機能によるWake-On-LAN、リモート・ブートを可能にする PXE機能などをサポートします。
