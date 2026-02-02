大好評の“お店で焼き上げるクッキー”がお得な限定BOXに『ベイクドクッキーBOX』2月9日より期間限定販売

バレンタインシーズンの1週間限定！ 大好評の“お店で焼き上げるクッキー”がお得な限定BOXに 『ベイクドクッキーBOX』 2026年2月9日（月）より全国で期間限定販売

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、店内で焼き上げるクッキー『チョコチップ』『ホワイトマカダミア』の4枚がセットになった『ベイクドクッキーBOX』を2026年2月9日（月）から全国のサブウェイにて期間限定で発売します。

2025年12月の発売以来、多くのお客様にご好評をいただいているクッキーから、バレンタインシーズンにぴったりの『ベイクドクッキーBOX』が期間限定で登場します。本商品は『チョコチップ』と『ホワイトマカダミア』を各2枚ずつ詰め合わせた全4枚セットで、ギフトにも最適な特別デザインのオリジナルパッケージに入れてご提供。通常価格より40円お得にお楽しみいただけます。

クッキーは店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりと柔らかい食感を実現。食べ応えがあり、ひと口食べれば思わず手が止まらなくなるおいしさに仕上げました。

バレンタインの時期に、大切な方へのギフトとしてはもちろん、ご自身へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。店内で焼き上げた、サブウェイならではのクッキーを、この機会にぜひお召し上がりください。

＜新商品概要＞

【販売期間】2026年2月9日（月）～2月15日（日）

【販売価格】960円（税込）

【内 容】クッキー4枚（チョコチップ2枚、ホワイトマカダミア2枚）

※オリジナルパッケージ（限定BOX）は、数に限りがございます。

【実施店舗】サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

＜クッキー概要＞

チョコチップ

販売価格：250円（税込）

カロリー：208kcal、糖質：18.5g

店内で焼き上げた、外はほんのりサクッと中はしっとり柔らかなソフトクッキーです。存在感のあるチョコチップの味わいが口いっぱいに広がります。

ホワイトマカダミア

販売価格：250円（税込）

カロリー：219kcal、糖質：17.6g

店内で焼き上げた、外はほんのりサクッと中はしっとり柔らかなソフトクッキーです。まろやかなホワイトチョコの味わいとマカダミアナッツの食感が楽しめます。

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。