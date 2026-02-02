都市への急速なデジタル投資を背景に拡大するスマートシティICTインフラ市場の勢い
接続性とデータ活用を軸に、スマートシティICTインフラがどのように都市環境を支えているのか
世界各地の都市では、人口増加、公共サービスの高度化、持続可能性目標への対応を目的に、デジタルインフラへの投資が急速に進んでいます。この変革の中核を担っているのがスマートシティICTインフラであり、リアルタイムデータ、通信接続、知能化システムを活用することで、政府機関や都市運営主体の効率的な運営を可能にしています。本記事では、市場の進化、2035年までの成長見通し、そして世界的な投資および技術革新を形づくる戦略的優先事項について解説します。
市場の進展と長期的な成長見通し
スマートシティICTインフラ市場の分析では、2020年から2025年までの実績期間を振り返るとともに、2025年から2030年、さらに2035年までの将来予測を提示しています。市場動向は、導入状況、資金調達モデル、デジタル成熟度の違いを反映するため、主要地域および各地域の主要国別に評価されています。
2025年における世界のスマートシティICTインフラ市場規模は約2兆0,184億ドルに達し、2020年以降、年平均成長率18.1％という急速な拡大を示しました。今後も高い成長が続くと見込まれ、2025年の2兆0,184億ドルから2030年には4兆1,525億ドルへ、年率15.1％で成長すると予測されています。2030年以降は成長率がやや緩やかになるものの、引き続き力強く推移し、年平均成長率13.9％で拡大し、2035年には約7兆9,495億ドル規模に達すると見込まれています。
市場リーダーによる競争力強化の動き
スマートシティICTインフラ分野で事業を展開する企業は、技術力の深化、事業規模の拡大、都市デジタルエコシステムにおける存在感の強化を目的とした多角的な戦略を採用しています。個別ソリューションにとどまらず、相互接続性を前提としたプラットフォーム志向のアプローチが主流となっています。
主な戦略的取り組みは以下の通りです。
● 新製品・新サービスの投入による技術的専門性の深化とソリューション領域の拡大
● 重点的な戦略投資を通じたエンドツーエンドの事業能力強化
● 協業や長期的パートナーシップを通じた事業規模および地理的展開の拡大
レポートの全体像はこちらからご確認ください
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/smart-city-ict-infrastructure-global-market-report
市場ポテンシャルを引き出すための戦略的重点分野
新たな成長機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、スマートシティICTインフラ事業者に対し、進化する都市ニーズと技術動向に即した提供内容の拡充を推奨しています。
重点分野は以下の通りです。
● AIを活用した都市インテリジェンス基盤の導入に向けたパートナーシップ構築と、自律型システムおよびスマートモビリティ分野での製品投入・協業の加速
● デジタル統合型の都市ヘルスモニタリング、コネクテッドケア基盤、クラウド型スマート教育ソリューション、コネクテッドキャンパス構想の立ち上げと連携推進
● AIと高度な分析機能を組み合わせたクラウド接続型ビル管理システムの導入による、インテリジェントな制御と最適化の実現
● 持続可能性、気候技術、循環型経済の原則をスマートシティ基盤に統合するための共同イニシアチブの推進
● AI対応スマートグリッド管理や、モノのインターネットを活用したスマート水管理システムを加速するためのパートナーシップ構築および大規模プラットフォーム展開
