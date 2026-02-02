【旦那と離婚したい 第4報】“離婚できない妻“の本音──7割が夫と「休日を過ごさず」、4割が「離婚を本気で検討中」
株式会社リンクス（東京都港区）は、マッチングアプリ「既婚者クラブ」ユーザーを対象に、全国の既婚女性3,000人を対象とした「夫との離婚に関する意識調査」を実施しました。
シリーズ第4報では、夫と「離婚したい」と答えた597人の女性を対象に、
・離婚に踏み切れない“本当の理由”
・休日の夫との関係性
・実際に離婚を予定しているか
などを深掘りしました。
「離婚したいけど、できない」──その“宙ぶらりんの苦しみ“と、“決断直前のリアル“が浮かび上がっています
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340505/images/bodyimage1】
■ 「離婚したい」けど「しない」妻は、5人に1人
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340505/images/bodyimage2】
調査対象3,000人中、離婚希望者は597人（19.9％）。
前回までとほぼ同水準で、5人に1人の妻が「今まさに夫と離婚したい」と感じている状況です。
■ 離婚に踏み切れない理由、1位は「経済的不安」、2位は「子どもがいるから」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340505/images/bodyimage3】
離婚に踏み切れない理由TOP5（複数回答可）：
1 経済的な不安…47.6％
2 子どもがいるから…46.9％
3 1人でやっていく自信がない…18.4％
4 話し合いが難しい…17.6％
5 両親などに心配をかけたくない…15.8％
「夫が嫌い」「愛情がない」以前に、“生活できるか“と”母としての責任“が離婚をブロックしている実態が見えてきました。
■ 「休日、夫と過ごさない」が最多──一緒にいても“会話なし・干渉なし”
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340505/images/bodyimage4】
休日の過ごし方（睡眠時間を除く）で最も多かった回答は：
・「ほとんど一緒にいない」…32.3％
・3時間未満…19.6％
・「一緒に休みが合わない」…6.4％
「夫と離婚したい」と感じている女性の3人に1人は、すでに物理的にも距離がある状態。
「別居でもない、同居でもない」──そんなグレーゾーンな“仮面同居“が垣間見えます。
■ 実際に離婚する予定は？「迷っている」が最多も、「動き始めた」人が4割超
離婚希望者に「実際に離婚する予定はあるか」を聞いた結果：
・「わからない・悩んでいる」…44.2％（最多）
・「すでに話を切り出している」…12.2％
・「時期は未定だが意思は固まっている」…22.4％
・「実際に離婚へ向けて動き出している女性は全体の34.6％にのぼる」
一方、「離婚する気はない」と回答した人はわずか4.4％。
つまり、離婚希望者の9割以上が「本気で悩んでいる or 実行に動いている」という結果に。
■ 年代別で見ると──「すでに離婚を切り出している」最多は20代
・20代女性の約5割が「離婚の意思を固めている or 話を切り出している」
・50代は「離婚したいけど、悩んでいる」が多数派
・40代は「迷いがピーク」──子育て、介護、夫婦関係の狭間で揺れる世代
■ 自由記述に寄せられた声：「面倒すぎて離婚できない」「調停中です」「我慢でしかない日々」
寄せられたリアルな声：
・「離婚に必要な手続きが面倒すぎて無理」
・「今、調停中。夫が応じない」
・「日々が“我慢の積み重ね“。でも子どもを思うと踏み切れない」
・「介護や老後資金などがチラついて離婚を迷っている」
一歩踏み出せない理由の裏には、「感情」だけでなく「制度」「手続き」「社会的リスク」があることが浮き彫りになりました。
■ まとめ：「離婚未遂」で止まる妻たち──悩みの“宙吊り“は、決して軽くない
・離婚を本気で検討している女性は、毎回調査で約6人に1人
・多くは「経済・子ども・話し合いの難しさ」によって踏み出せず
・「休日を共に過ごしていない」「すでに別行動が当たり前」の実態
・「離婚するか、我慢するか」で毎日揺れ続ける女性たち
これは“迷っている人“ではなく、“出口を探している人“の声です。
■ 次回予告（第5報）
「もし不安が解消されたらすぐに離婚する？」──“最後の決め手“と、そもそもなぜ彼と結婚したのかを再確認
【調査概要】
調査期間：2025年5月2日
対象：全国の既婚女性3,000人（20～59歳）
方法：インターネット調査（Freeasy利用）
年代構成：20代192人／30代702人／40代1,051人／50代1,055人
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340505/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社リンクス
