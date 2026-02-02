文理の「小学教科書ワーク4科目セット」が今年も登場！　2026年度のスペシャル特典は、有名イラストレーターを起用した「まちがいさがしパズル」！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：荻原俊平）は、2026年1月19日より『小学教科書ワーク4科目セット』の販売を開始いたしました。

「小学教科書ワーク4科目セット」とは？

「小学教科書ワーク」は教科書の内容に沿った家庭学習用のワークブックで、「教科書準拠品」と呼ばれます。教科書の目次どおりに、教科書と同じ題材・事例で学習ができますが、購入の際には使用している教科書を確認し、対応したワークを選ぶ必要があります。

▲国語、算数、理科、社会、英語、漢字、数と計算、文章題・図形、プログラミング的思考の発刊があります。

▲どの教科書を使うかは地域によって異なります。表紙右上で、対応する教科書会社を確認してください。



「小学教科書ワーク4科目セット」は、セットに書いてある地区名を見て購入すれば、使用している教科書に合うワークが購入できるように作られたセットです。

各書店では、近隣地区に対応したセットが販売されています。

自宅近くの書店に行くことで、迷うことなく教科書ワークを購入することができます。

取っ手つき特製ケースで持ち帰りも楽々！

▲「○○市」と書かれたセットを購入すると、○○市で使っている教科書に対応した4冊が購入できます。

セット限定の豪華特典つき！

購入時に便利なだけでなく、特典がついているのも4科目セットの特長です。

特典１ まちがいさがしパズル

2026年度版のスペシャル特典は、楽しく遊べる「まちがいさがしパズル」。

イラストには、まちがいさがしで高い支持を集めるTHE ROCKET GOLD STAR氏を起用しました。

低学年・中学年・高学年それぞれの発達段階に合わせて難易度を変えているため、無理なく楽しめます。

パズルとして遊んだあと、さらにまちがいさがしとしても挑戦でき、2度楽しめるのが魅力。

遊びながら集中力や観察力を自然に育むきっかけにもなります。

▲THE ROCKET GOLD STAR氏のイラストを起用したまちがいさがしパズル▲学年によって、ピースの数とまちがいの個所が異なります。

特典２ わくわく英語ドリル

教科書ワーク4科目セットオリジナルで制作している英語ドリルです。

学年に合わせた構成で、アルファベットから会話練習まで学習することができます。

パズルや点つなぎなど、楽しみながら取り組むことができるページも豊富。

英語音声つきで、発音の確認やリスニング問題にも取り組めます。

▲「わくわく英語ドリル」の学習内容は学年ごとに異なります。

特典３ 購入者限定のプレゼントキャンペーン

セット内の応募用二次元コードから応募できる、わくわく「学び」のキャンペーンを今年も開催。

合計で315名に、プレゼントが当たります。

▲セットに同梱されているチラシに記載の二次元コード（応募用コード）から応募してください。

【1年生限定特典】いちねんせいスタートBOOK

国語・算数のはじめの一歩となる学習ができるドリルです。

国語…ひらがなの書き方や、あいさつ、簡単な文章の読み取りなど

算数…数字・式・答えの書き方や、たし算・ひき算の考え方など

細かいヒントやキャラクターの声かけ、おうちの方へのアドバイスがあり、教科書ワークに取り組む前の一冊としておすすめです。

商品概要

▲こくご、さんすうのはじめの一歩！ 入学準備にちょうど良い内容を収録しています。

商品名：『小学教科書ワーク4科目セット』

内容物：

・地域に合わせた小学教科書ワーク4冊

※1・2年：国語・算数・漢字・数と計算／3年～6年：国語・算数・理科・社会

※一部地域によって、教科が異なる場合がございます。

・まちがいさがしパズル

・わくわく英語ドリル

・（1年生限定）いちねんせいスタートBOOK

・持ち運びに便利な持ち手つきのケース

・購入者限定キャンペーンチラシ

価格：6,072円（税込）

発売日：2026年1月19日

特設ページを見る :https://portal.bunri.jp/kyokashowork/set/es/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=eleworkset2026&utm_content=20260202■株式会社文理（Bunri Co., Ltd.）

https://www.bunri.co.jp/

・代表取締役会長兼社長：荻原俊平

・法人設立年月日：1950年6月24日

・所在住所：〒141-8426 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：0570-05-1950

・事業内容：小学生・中学生・高校生用の学習参考書・問題集、塾専用教材、学校採用図書教材等の出版・販売

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開