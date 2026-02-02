『丸美屋　春のふりかけキャンペーン』実施期間　2026年3月1日（日）～5月9日（土）

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は約130万通（2025年実績）の応募をいただいた、毎年恒例の「春のふりかけキャンペーン」を実施いたします。オープン懸賞とクローズド懸賞の2本立てです。

【オープン懸賞（クイズで当たる！コース）】

クイズに答えて応募すると、正解者の中から抽選で、1コース『夢が広がる！現金50万円』が10名様、2コース『毎日を快適に！人気家電5点セット』が10名様に当たります。また、はずれた方の中から抽選で『クイズでWチャンス賞「丸美屋商品詰め合わせ」』が10,000名様に当たります。総計で10,020名様に当たるビッグなキャンペーンです。

【クローズド懸賞（マークで当たる！コース）】

「今日もおいしくマーク」を2枚1口（ごましお40ｇ、減塩ごましお40gの場合は3枚1口）として応募すると、抽選で毎週500名様、合計5,000名様に「丸美屋オリジナルグッズ」が当たります。また、はずれた方の中から抽選で『マークでWチャンス賞「丸美屋商品詰め合わせ」』が毎週500名様、合計5,000名様に当たります。総計で10,000名様に当たるビッグなキャンペーンです。

キャンペーン応募期間は、2026年3月1日（日）～5月9日（土）の10週間となります。

◆オープン懸賞◆ 「クイズで当たる！春のふりかけキャンペーン」

＜応募要項＞

ハガキ、またはWebでクイズに答えて応募すると、抽選で合計10,020名様に「現金50万円」や「人気家電5点セット」、「丸美屋商品詰め合わせ」が当たります。

＜クイズ＞

空らんにひらがな1文字を入れてください。

ふりかけといえば、ま〇みや

【ヒント：まるみやのふりかけで、今日もおいしく、ごはんを食べよう！】

＜賞品・当選者数＞

【1コース】 夢が広がる！現金50万円 ＜10名様＞

【2コース】 人気家電5点セット ＜10名様＞

（家電セット内容)

・象印マホービン IH炊飯ジャーSTAN. 豪熱沸とう IH 5.5合炊き ブラック NW-SB10

・バルミューダ オーブンレンジ The Range ホワイト K09A-WH [20L]

・ダイソン Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー セラミックピンク HD16VLP

・ブルーノ ホットプレート グランデサイズ レッド BOE026-RD

・バルミューダ 電気ケトル The Pot シルバー KPT01JP-SV

※メーカーの都合により生産中止となった場合は現行相当品に代えさせていただく場合がございます。

【クイズでWチャンス賞】 丸美屋商品詰め合わせ ＜10,000名様＞

1コース、2コースにはずれた方の中から抽選で「丸美屋商品詰め合わせ」が、10,000名様に当たります。

内容：のりたまN.P.、麻婆豆腐の素＜中辛＞、とり釜めしの素、家族の海苔茶漬け 各1個 計4個

＜応募期間＞

2026年3月1日（日）～5月9日（土）

※ハガキでの応募は、当日消印有効

※WEB（パソコン、スマートフォン等）からの応募は、5月9日（土）23時59分送信分まで有効

＜応募方法＞

ハガキまたはWEB（パソコン、スマートフォン等）

(ハガキの場合) ※お一人様何通でもご応募いただけます。

応募ハガキまたは郵便ハガキに、クイズの答えとご希望のコース・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・年齢・電話番号をご記入のうえ、ご応募ください。

宛先：〒119-0326日本郵便(株) 荻窪郵便局留

丸美屋「クイズで当たる！春のふりかけキャンペーン」ＰT係

（WEBの場合） ※お一人様1回となります。

丸美屋HP(https://www.marumiya.co.jp)にアクセスし、ご応募ください。

※ご使用の端末の種類や通信状況によって応募できない場合があります。あらかじめご了承ください。

＜抽選・発表＞

正解者の中から厳正な抽選のうえ、6月下旬、当選者に直接ご通知し、発表にかえさせていただきます。Wチャンス賞は賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

＜ご注意＞

※当選者の権利を他人に譲渡、換金することはできません。

※賞品のお届け先は、日本国内に限ります。

※メーカーの都合により生産中止となった場合は現行相当品にかえさせていただく場合がございます。

※キャンペーン終了後に、キャンペーン告知商品が販売されている場合もありますが、ご容赦願います。

※「85円分の切手が貼られたハガキを1口の応募」とさせていただきますので、封書などでまとめてお送りいただいても１口とさせていただきます。

◆クローズド懸賞◆ 「マークで当たる！春のふりかけキャンペーン」

＜応募要項＞

対象商品の「今日もおいしくマーク」を2枚1口としてハガキで応募すると、抽選で合計10,000名様に「丸美屋オリジナルグッズ」や「丸美屋商品詰め合わせ」が当たります。

＜対象商品＞

丸美屋のふりかけ全商品・混ぜ込み用ふりかけ全商品・お茶漬け全商品

＜賞品・当選者数＞

【Aコース】 オリジナルフライパン5点セット ＜毎週 250名様、10週合計 2,500名様＞

（セット内容・サイズ）※ガス火・IH200Ｖ対応

フライパン26cm ：直径約26cm×深さ約6cm

フライパン24cm ：直径約24cm×深さ約6cm

マルチ鍋16cm：直径約16cm×深さ約7.5cm

ガラス蓋16cm：直径約16.0cm

着脱式ハンドル付き

【Bコース】 手のりたまクッション “手のりたま”もセットでもらえる！ ＜毎週 250名様、10週合計 2,500名様＞

（クッションサイズ）

幅約35cm×高さ約45cm×奥行約18cm

【マークでWチャンス賞】 丸美屋 商品詰め合わせ ＜毎週500名様、10週合計5,000名様＞

Aコース、Bコースにはずれた方の中から抽選で「丸美屋商品詰め合わせ」が5,000名様に当たります。

内容：味道楽N.P.、ソフトふりかけ＜ちりめん山椒＞、混ぜ込み赤しそ＜若菜＞、五目釜めしの素、おうち食堂＜豚とキャベツのにんにく醤油炒めの素＞ 各1個 計5個

＜期間＞

2026年3月1日（日）～5月9日（土） ※当日消印有効

＜応募方法＞

対象商品パッケージの「今日もおいしくマーク」を2枚1口（ごましお40ｇ、減塩ごましお40gの場合は3枚1口）として応募ハガキまたは郵便ハガキにテープ等でしっかり貼付し、ご希望のコースと応募口数・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・年齢（任意）・電話番号をご記入のうえ、ご応募ください。

宛先：〒119-0178 日本郵便(株) 荻窪郵便局留

丸美屋「マークで当たる！春のふりかけキャンペーン」ＰT係

＜抽選・発表＞

毎週土曜日締切後、厳正な抽選を行い、当選者を決定。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

＜ご注意＞

※実際の賞品のデザイン・仕様等は一部変更となる可能性がございます。

※賞品のお届け先は、日本国内に限ります。

※丸美屋では、様々なキャンペーンを行っているため、対象商品をご確認のうえ、ご応募ください。

※対象商品であれば、キャンペーン告知のない商品の「今日もおいしくマーク」でも応募できます。

※キャンペーン終了後に、キャンペーン告知商品が販売されている場合もありますが、ご容赦願います。

(クイズコース・マークコース共通)

＜個人情報のお取り扱いについて＞

※お客様の個人情報は弊社が厳重に管理し、賞品の抽選、発送、アンケート、お問い合わせ及び商品・サービス開発のための個人を特定しない統計にのみ使用し、業務委託先以外の第三者には一切開示いたしません（法令等により開示を求められた場合を除きます）。

■お客様からのキャンペーンに関するお問い合わせ先

キャンペーン事務局（春のふりかけキャンペーン）

TEL：0120-365-444

（10：00～17：00 土日祝日を除く/キャンペーン期間のみ受付）