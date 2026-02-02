Kingston、デュアルポータブルSSDストレージソリューションを発表

Kingston Technology International Limited

台北 - 2月2日, 2026 - メモリストレージ製品および技術ソリューションの世界的リーダーであるKingston Technologyは本日、手頃な価格で信頼性の高いデータバックアップと転送用のポータブルソリューションを必要とするユーザー向けに、同社初となるケーブル不要のソリッドステートドライブを発売すると発表しました。

コンパクトで耐久性のある金属製ケースに従来の洗練されたフラッシュドライブの外観を備えたデュアルポータブルSSDは、ノートPC、デスクトップPC、モバイル端末などのUSB Type-AおよびUSB-C(R)¹に対応したデバイス間で、最大読み取り速度1,050MB/秒、書き込み速度950MB/秒²のUSB 3.2 Gen 2スピードのファイル転送が手軽に可能です。

作業効率の向上とスムーズなワークフローを実現するため、このオールインワンのストレージ兼転送ソリューションは、最大2TBの大容量を搭載。大容量ファイルや高解像度写真、4K動画の保存にも対応しています。

「ますます多くの消費者が、自分のデータを自分の手で管理したいと考えるようになっています。KingstonのデュアルポータブルSSDの利便性により、ユーザーはまさにそれを実現でき、USB-AおよびUSB-C対応のさまざまなデバイス間で、重要なファイルを手軽に転送・共有・バックアップできるようになります。」と Kingstonは述べています。

デュアルポータブルSSDは、512GB、1TB、2TBの容量³で展開されており、5年間の限定保証⁴、無料の技術サポート、そしてKingstonならではの高い信頼性が提供されます。

詳細については、kingston.com(http://kingston.com)をご覧ください。

Kingston デュアルポータブルSSD 製品特長・仕様：

- 日常にぴったり寄り添う：お使いのあらゆるデバイスに対応する、オールインワンストレージ。USB Type-A および Type-C コネクタを備えたデュアルポータブル SSD は、ノートパソコン、デスクトップ PC、モバイルデバイスなどの端末間で、ファイルの転送を手軽に行えます。- お求めのスピード：USB 3.2 Gen 2 による、最大読み取り速度1,050MB/秒、書き込み速度950MB/秒²で、クリエイティブな作業の効率を高めます。- ケーブル不要：ケーブルの煩わしさがなくても、人生は十分に忙しいものです。シンプルに、ケーブル不要でいきましょう。手のひら、ポケット、バッグの中など、あらゆる場所に収まるコンパクトでスタイリッシュなこの SSD は、気軽に持ち運べます。- もっと保存して、もっと創造しよう：最大 2TB³の容量で、大容量ファイルや高解像度の写真、4K 動画も安心して保存できます。- インターフェイス：USB Type-A とUSB Type-C(R)- 規格/速度²：USB 3.2 Gen 2; 最大 1,050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度- NAND：3D- 容量³：512GB, 1TB, 2TB- 寸法：71.85mm x 21.1mm x 8.6mm- 重さ：13g- 筐体材質：金属 + プラスチック- 動作温度：0°C~60°C- 保管温度：-20°C~85°C- 保証/サポート⁴：5 年限定保証、無料技術サポート- 対応 OS⁵： Windows(R) 11, macOS(R) (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS(TM), Android(TM), iOS/iPadOS(R) (v.13+)

¹ USB Type-C(R)およびUSB-C(R)は、USB Implementers Forumの登録商標です。

² 速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況により異なる場合があります。最適な速度を実現するには USB 3.2 Gen 2 ホストデバイスが必要です。

³ フラッシュストレージデバイスに関する上記容量の一部は、フォーマットおよびその他機能用に使われるため、データ保管には使用できません。実際に使用可能なデータストレージの容量は、製品に記載されている容量よりも少なくなります。詳細については、Kingstonの 「Flash Memory Guide(https://www.kingston.com/flashguide)」をご覧ください。

⁴ 限定保証は、5 年間または「SSD の残り寿命」に基づいており、これは Kingston SSD Manager(https://www.kingston.com/support/technical/ssdmanager) を使用して確認できます。新品、未使用の製品は 100 の摩耗インジケーター値を示しますが、プログラム消去サイクルの耐久限界に達した製品は 1 の摩耗インジケーター値を示します。詳細については、Kingstonの保証(https://www.kingston.com/en/wa)についてのページを参照してください。

⁵ Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iOS/iPadOS、Android デバイスとの互換性は、ホストソフトウェア/ハードウェアによって大きく異なります (機能については、ホストメーカーのサポートサイトをご覧ください)。Android/iOS/iPadOS の各デバイスでは、OTG アダプタ (Kingston では非提供) を追加しなければならない場合があります。

Kingston Technologyについて

ビッグデータからIoTデバイス、ノートPC、デスクトップPC、ウェアラブル技術に至るまで、Kingston Technologyは最高品質の製品ソリューション、サービス、サポートを提供することに専念しています。世界中の主要なPCメーカーやクラウドプロバイダーから信頼される当社は、長期的なパートナーシップを大切にし、進化と革新を続けています。品質と顧客対応を最優先に考え、すべてのソリューションが最高基準を満たすことを保証します。常にお客様やパートナーの声に耳を傾け、学び、協力し、長期的な影響を与えるソリューションを提供することを目指しています。Kingston Technologyと当社の「Built on Commitment」ビジョンの詳細は、Kingston.com(https://www.kingston.com/en)をご覧ください。

