【2026年度ENSPORTS公式アンバサダー発表！】「スポーツ×個性」の光る5名が、今年のエンスポーツとスポーツシーンを盛り上げます

恋活・婚活マッチングアプリENSPORTS（エンスポーツ）を運営する株式会社エンスポーツ（北海道札幌市、代表:薦田典佳）は、より多くの方に「スポーツ×恋愛」の素晴らしさを届けるため、2025年末より公式アンバサダーオーディションを開催。選考を勝ち抜いた5名の方の、2026年度公式アンバサダーとしての就任が決定いたしました。

2026 ENSPORTS Official Ambassador特設ページ

https://www.ensports.com/ambassador

2026 ENSPORTS Official Ambassadorが決定

オーディションサイトnarrow（ジェミー株式会社）ご協力のもと、2025年11月より、エンスポーツのアンバサダーオーディションを開催いたしました。

総勢229名のインフルエンサーの皆様にご応募いただき、厳正なる選考の末、5名の方が2026 ENSPORTS Official Ambassadorとして就任いたしました。

Misa（人力車インフルエンサー）

プロフィール

Instagram、Facebook、YouTube等、総フォロワーは40万人。 人力車を引きながら日本の魅力を発信しています。

https://www.instagram.com/6micha14/

受賞コメント

人力車を引きながら日本の魅力を発信しているMisaです。

YouTubeとInstagramをメインに活動していて、これから公式アンバサダーとして、エンスポーツの魅力を拡散できるよう貢献していきたいです。

水上 卓也（留学アンバサダー & HYROXアスリート）

プロフィール

留学ワーホリアンバサダーやHYBRID ATHLETEとして活動する熱い事業家。

バチェロレッテ・ジャパン3出演

HYROXやマラソンに挑戦中

https://www.instagram.com/takuya.mizukami_/

受賞コメント

福岡県出身で、現在は留学やワーホリ支援の仕事をしつつ、インフルエンサーとしても活動をしています。

これから公式アンバサダーとして"真実の愛"を探すキッカケ作りを行っていければと考えています！

藤咲もあ（声優 & Vtuber）

プロフィール

長野県出身でスノボとゴルフが大好き。元アイドルの声優兼Vtuber。

アイドル活動で武道館ライブ出演

NHKTVトリセツショー、麒麟CM声優担当

https://www.instagram.com/moafuzisaki82/

受賞コメント

この度はありがとうございます。アンバサダー就任うれしいです。

これから公式アンバサダーとして、スポーツとアプリの魅力の発信に貢献していきたいです。がんばります。

Yumika（モデル & サポーター）

プロフィール

イベントコンパニオンとして働く傍ら、毎週スタジアムに足を運ぶ熱狂的ジュビロ磐田サポーター

Miss Oktober Girl 2025 準グランプリ

https://www.instagram.com/yumikatekuteku/

受賞コメント

初めまして！ゆみかです！サッカー観戦が大好きです！

XとInstagramをメインに発信していて、これから公式アンバサダーとして頑張ります！

Aya

プロフィール

趣味でゴルフを楽しみながら、日常に取り入れやすい練習やウェルネスを発信。会社員との二足のわらじを履く、バイリンガルなクリエイター。

https://www.instagram.com/aya_golf_20ol/

受賞コメント

普段は会社員として働きながら、趣味のゴルフを中心にライフスタイル発信を行っています。

この度は貴重な機会をいただけて大変光栄です。皆様の素敵な【ご縁】に貢献できるような活動をしていけますと幸いです！

アンバサダーの皆様との連携を通した、今後の展望について

エンスポーツではこれまでも「スポーツ×恋愛」の魅力を発信し続けてきましたが、今年はより一層アクセルを踏み、アンバサダーの皆様と共にスポーツと恋愛の素晴らしさをお届けできたらと考えております。

恋愛に一歩踏み出せない方や、スポーツファン同士での素敵なご縁を探している方々の背中をそっと押せるような活動に尽力して参ります。

今後ともエンスポーツを、そして就任していただいたアンバサダー5名の皆様を、よろしくお願いいたします。

■恋活・婚活マッチングアプリ「エンスポーツ」について

エンスポーツは、スポーツをきっかけとした素敵な出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。

ご自身が好き・得意なスポーツをアピールしやすいプロフィール機能や、気軽にスポーツデートのお誘いができる「スポ活」機能などを中心として、スポーツ好きな皆さまがご自身の魅力をアピールしやすい出会いの場をご用意しております。

公式Webサイト：https://www.ensports.com/

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ensports.ensports

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6471079989

■株式会社エンスポーツについて

私たち株式会社エンスポーツは、『「やりたいこと」の先へ、人々をつなぐ。』をミッションとし、スポーツを起点に人々が一歩踏みだせるようなサービス提供をおこなっております。

メインプロダクトとして、2024年1月より、スポーツをきっかけにした安心・安全な出会いの場を提供する恋活・婚活マッチングアプリ「エンスポーツ」を運営しております。

今後もエンスポーツをより良くアップデートしていくとともに、さらに幅広く、たとえば友達同士、ご夫婦、カップルでおこなうスポーツシーン、またその中で生まれる新たな出会いなど、スポーツが持つ様々な力を活用したサービスを展開して参ります。

会社情報

会社名：株式会社エンスポーツ

設立：2023年6月20日

URL：https://corp.ensports.com/

