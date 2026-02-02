みやざきグッズ化プロジェクト『日めくりカレンダー』を販売します。
■目的
宮崎市は令和2年に「宮崎市文化芸術基本条例」を施行し、子ども・若者・障がいのある人の文化芸術活動の充実や、文化芸術活動の支援の活性化（寄附文化の醸成）などを施策として盛り込み、取り組んでいます。
「子ども・若者、障がい者」のアート作品を活用することで活動の機会の提供、また、グッズ化して販売することで寄附文化の醸成を図ります。
グッズの売り上げの一部は宮崎市文化芸術振興基金に積み立て、今後の文化芸術活動の支援につなげていきます。
■『日めくりカレンダー』デザインの詳細
〇最優秀賞
作品名：癒しのプリンスロボット
作者名：このみかのん（ペンネーム）さん
作者コメント
自分が卵の殻を中心にした作品の彼氏のようなロボットを制作したきっかけは、誰からでも好かれるようなとても癒されるイケメン型のロボットをどうしても描きたかったです。
昔からよく見ていたTVの特撮ドラマやアニメで良く出ていたゆるキャラも含めたたくさんのロボットキャラを見た影響により、自分なりのオリジナルなイケメン型ロボットを考えてました。特に、背景などを色付きの卵の殻を貼る時もとても大変でしたが、とても自分も癒されるイケメン型ロボットに仕上げることが出来ました。
〇優秀賞
作品名：かいじゅうの水やり
作者名：長友 琥太郎（ながとも こたろう）さん
所 属：宮崎市立瓜生野小学校１年
作者コメント
ぼくは絵を描くことが大好きです。毎日頭の中で想像したことを絵に描いています。真っ白な画用紙いっぱいにクレヨンやペン、クーピーを使っていろんな色で絵を描いています。
この絵は図書館の本を読んで、想像したことを描きました。やさしいきょうりゅうさんが日照りの続いているみんなの住んでいる町に雨を降らすためにジョウロで水やりをしているところを描きました。
この絵が入賞してとってもうれしいです。
■販売について
販売開始日：令和８年１月２３日（金）
販売場所：宮崎市役所文化・市民活動課（第２庁舎５階）、宮崎市民プラザ、宮崎科学技術館
オンライン販売（別途送料４３０円）
※詳細は事業URLからご確認ください。
販売金額：１，０００円（税込）
販売数：限定５００冊
規格：縦１５８ｍｍ×横１５６ｍｍ
日めくりカレンダー
■事業URL
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/culture/events/406180.html