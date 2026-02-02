「かえるのピクルス」×「日本自然保護協会」×“PRO TREK”のトリプルコラボレーションモデル

公益財団法人日本自然保護協会PRJ-B001NJ

日本自然保護協会（以下、NACS-J）は、カシオ計算機およびナカジマコーポレーションと共に、カシオ計算機の本格アウトドアウオッチ“PRO TREK（プロトレック）”において、NACS-Jの大使を務める「かえるのピクルス」とのコラボレーションモデル『PRJ-B001NJ』を共同開発しました。本モデルは、3月13日に発売します。

NACS-Jは、多くの企業や団体の皆様と連携して、日本の生物多様性を保全する活動に力を入れています。カシオ計算機の“PRO TREK”を通したコラボレーションは2018年からスタートし、今回で7回目を迎えます。いずれも自然環境や生物多様性をテーマに共同開発をおこなってきました。

2023年5月には日本の豊かな里山を象徴する存在である「かえる」をモチーフにしたナカジマコーポレーション発のキャラクター「かえるのピクルス」を大使に任命しました。「かえる」は日本の豊かな里山を象徴する生きものであり、「無事に帰る」との験担ぎから、安全な道を導く登山のお守りとしても親しまれています。「かえるのピクルス」は絶滅危機にある生きものや環境の保護活動、自然の守り手を増やす日本自然保護協会の活動を応援。「みんなに寄り添い、みんなを笑顔にしたい」という共通の思いで、自然保護の輪を広げています。

この度、自然に寄り添い、自然を楽しむ“PRO TREK”と、NACS-J、「かえるのピクルス」が掲げる自然との共生や環境保全への思いが共鳴し、コラボレーションが実現しました。

今回ご案内する『PRJ-B001NJ』は、葉っぱを手にした「アース＆ピクルス ビーンドール」をモチーフに、里山の豊かな自然を守りたいという想いと安全なアウトドアライフへの想いをデザインに落とし込んだモデルです。深みのあるダークグリーンをベースに、裏蓋、12時位置のインデックス、ボタン、小針には、明るくフレッシュなグリーンカラーを配色。デザイン性を保ちながら腕元に自然と馴染む仕上がりです。

9時位置のインダイアルには、葉っぱをモチーフにした針を採用し、さりげないグリーンの差し色が軽やかなアクセントを添えています。また、安全祈願の意味を込めて蓄光練り込み樹脂インデックスを採用し、暗所でも高い視認性を確保しました。

さらに、遊環にNACS-Jのロゴをレイアウトし、裏蓋には「かえるのピクルス」のオリジナルデザインを刻印するなど、世界観を細部まで表現しました。「かえるのピクルス」のオリジナルデザイン缶バッジを同梱したスペシャルパッケージを用意し、トリプルコラボレーションモデルにふさわしい特別感を演出しています。

機能面では、Bluetooth(R)※によるモバイルリンク機能を搭載し、専用アプリ「CASIO WATCHES」と接続することで自動での時刻修正ができます。さらに時計のボタン操作で、日時と位置をアプリの地図上に記録し、行動ログとして管理することができます。そのほか、太陽や蛍光灯の光で駆動するタフソーラーや文字板と暗所での視認性を確保するダブルLEDライトを搭載し、高い実用性も兼ね備えました。

※ Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機（株）はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

自然への愛と保護を体現したあざやかなピクルスカラー

グリーンの葉っぱをイメージしたインダイアル

カシオ計算機株式会社

安全性にも配慮した里山保全への想いを込めた特別なデザインストーリーアート

1957年6月設立。時計、教育（一般電卓・関数電卓・ICT学習アプリ・電子辞書）、

電子楽器の事業を展開するほか、新規領域においてはAIペットロボットや組込用プロジェクター、医療機器を手がける。

かえるのピクルス pickles the frog

かえるのピクルスは、1994年に株式会社ナカジマコーポレーションの雑貨系ぬいぐるみとして誕生し、今年で32年目を迎えます。

やわらかい手ざわりと上目づかいの瞳に癒される！と、発売当時からカエル好きの方はもちろん、多くの皆様より可愛がられてきたキャラクターです。

公益財団法人 日本自然保護協会

「自然のちからで、明日をひらく。」を活動メッセージに掲げ、人と自然がともに生き、赤ちゃんからお年寄りまでが美しく豊かな自然に囲まれ、笑顔で生活できる社会を目指して活動している。

