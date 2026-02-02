「かえるのピクルス」×「日本自然保護協会」×“PRO TREK”のトリプルコラボレーションモデル

株式会社ナカジマコーポレーション

ナカジマコーポレーションのキャラクター「かえるのピクルス」は、カシオ計算機の本格アウトドアウオッチ“PRO TREK（プロトレック）”において、大使を務める日本自然保護協会（以下、NACS-J）とのコラボレーションモデル『PRJ-B001NJ』を共同開発しました。カシオ計算機より3月13日に発売となります。

「かえるのピクルス」は、日本の豊かな里山を象徴する生き物、「かえる」のキャラクターであるご縁で2023年5月にNACS-Jの大使に任命され、絶滅危機にある生き物や環境の保護活動、自然の守り手を増やすNACS-Jの活動を応援しています。

企業や団体と連携して、日本の生物多様性を保全する活動を行うNACS-Jと、カシオ計算機との“PRO TREK”を通したコラボレーションは今回で7回目。

この度、自然に寄り添い、自然を楽しむ“PRO TREK”と、NACS-J、「かえるのピクルス」が掲げる自然との共生や環境保全への思いが共鳴し、コラボレーションが実現しました。

今回ご案内する『PRJ-B001NJ』は、葉っぱを手にした「アース＆ピクルス ビーンドール」をモチーフに、里山の豊かな自然を守りたいという想いと安全なアウトドアライフへの想いをデザインに落とし込んだモデルです。深みのあるダークグリーンをベースに、裏蓋、12時位置のインデックス、ボタン、小針には、明るくフレッシュなグリーンカラーを配色。デザイン性を保ちながら腕元に自然と馴染む仕上がりです。

9時位置のインダイアルには、葉っぱをモチーフにした針を採用し、さりげないグリーンの差し色が軽やかなアクセントを添えています。また、安全祈願の意味を込めて蓄光練り込み樹脂インデックスを採用し、暗所でも高い視認性を確保しました。

モチーフとなった「アース＆ピクルス ビーンドール」 ※ビーンドールは付属しません

さらに、遊環に「NACS-Jのロゴをレイアウトし、裏蓋には「かえるのピクルス」のオリジナルデザインを刻印するなど、世界観を細部まで表現しました。「かえるのピクルス」のオリジナルデザイン缶バッジを同梱したスペシャルパッケージを用意し、トリプルコラボレーションモデルにふさわしい特別感を演出しています。

機能面では、Bluetooth(R)※によるモバイルリンク機能を搭載し、専用アプリ「CASIO WATCHES」と接続することで自動での時刻修正ができます。さらに時計のボタン操作で、日時と位置をアプリの地図上に記録し、行動ログとして管理することができます。そのほか、太陽や蛍光灯の光で駆動するタフソーラーや文字板と暗所での視認性を確保するダブルLEDライトを搭載し、高い実用性も兼ね備えました。

※ Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、カシオ計算機（株）はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

【カシオ計算機株式会社】

1957年6月設立。時計、教育（一般電卓・関数電卓・ICT学習アプリ・電子辞書）、

電子楽器の事業を展開するほか、新規領域においてはAIペットロボットや組込用プロジェクター、医療機器を手がける。

https://www.casio.co.jp/

【日本自然保護協会】

1951年設立。日本自然保護協会は、「自然のちからで、明日をひらく。」という活動メッセージを掲げ、人と自然が共に生き、赤ちゃんからお年寄りまでが美しく豊かな自然に囲まれ、笑顔で生活できる社会を目指して活動しているNGOです。山から海まで、日本全国で自然を調べ、守り、活かす活動を続けています。

https://www.nacsj.or.jp/

※主な仕様や詳細については製品サイトをご覧ください。

・PRJ-B001NJ

https://www.casio.com/jp/watches/protrek/products/collection/prj-b001nj/

▼かえるのピクルス pickles the frog公式ホームページ home

https://pickles-home.com/

