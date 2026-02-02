兵庫県5店舗目！伊丹市初出店！北九州のソウルフード資さんうどんは「資さんうどん 伊丹堀池店」を2/26（木）午前10時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします。

株式会社資さん「資さんうどん伊丹堀池店」2月26日（木）OPEN！

伊丹市、初出店！「資さんうどん 伊丹堀池店」がオープン！

この度、兵庫県内5店舗目、伊丹市内初出店！「資さんうどん」97店舗目となる「資さんうどん 伊丹堀池店」が、2月26日（木）午前10時にグランドオープンすることが決定いたしました。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ステーキガスト 伊丹堀池店」が「資さんうどん 伊丹堀池店」に生まれ変わります。

「県道142号線」沿い、お車で便利にご来店いただけます！

「資さんうどん 伊丹堀池店」は、県道142号線沿いのアクセスしやすい場所に位置します。お車でのご来店が非常に便利で、伊丹市内はもちろん、尼崎市や宝塚市といった周辺市町からもスムーズにお越しいただけます。周辺は、大型のショッピングモールや日々のお買い物に便利な店舗が揃うエリアです。お買い物や週末のレジャー帰りはもちろん、近隣にお住まいのご家族、お仕事中のランチ休憩など、日々の暮らしのさまざまなシーンで、いつでも気軽にお立ち寄りいただける場所として便利にご利用いただけます。

兵庫県の皆さま、伊丹市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん 伊丹堀池店

グランドオープン日時：2026年2月26日（木） 10時～

所在地：兵庫県伊丹市昆陽南５丁目１－３

営業時間：8:00～26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：89席

駐車場：33台

※満車時、道路での待機は出来ません。予めご了承ください。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

「幸せを一杯に。」私たちは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合い続けます。そのためにも、「味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けすること」「気持ちの良い接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくること」「互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくること」を、資さんで働くすべての仲間が共通で持つ３つの約束として掲げています。多くの幸せと笑顔、活気、ぬくもりを地域に届けていく存在に、そして、「この街に資さんがあってよかった！」と思われる地域の一番店となれるよう全スタッフで目指します。

資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で95店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼など豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまにご愛顧いただいております。また、天丼や鍋焼きうどん等、季節毎に展開する限定メニューが1年を通して楽しめ、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。北九州の食文化を継承したいとの想いから、開発・販売を開始した「ぼた餅」は、春・秋のお彼岸期間中は1週間で27万個、年間540万個を売り上げる人気メニュー、資さんの名物にもなっています。店内には、テーブル席、カウンター席と様々な種類の座席を用意していますので、ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、ご利用いただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

代表取締役 社長：佐藤 崇史

事業内容 ： 飲食業（うどん店95店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

https://x.com/sukekansai ※関西専用アカウント

https://x.com/suke_jokyo48 ※関東専用アカウント

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年2月2日時点の情報です。