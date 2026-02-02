NARUMIが80周年で見つめ直す「日常の食卓」、日常使いしやすい3種類の記念セットを2026年に順次発売

鳴海製陶株式会社

ボーンチャイナをはじめとする上質な洋食器を中心に、食器周りのライフスタイルを提案する鳴海製陶株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：福井俊成）は、2026年2月1日に創業80周年を迎えました。これを記念して、2026年1月から4月にかけて、改めて家庭の食卓に焦点を当てた限定企画を展開します。

長年親しまれてきた人気シリーズを組み合わせた家庭向け特別セット3種類を順次発売。日常使いから贈りものまで、暮らしの中でNARUMIの器と出会うきっかけを広げます。

1. 創業80周年、器を通して暮らしと向き合ってきた歩み

鳴海製陶株式会社は1946年、戦後の焼け野原の中で「上質で幸せな時間を届けたい」という想いから創業しました。日本で初めてボーンチャイナの量産に成功した洋食器ブランド「NARUMI」として、家庭用からホテル・レストランなどのプロユースまで、幅広い分野でテーブルウェアを提供してきました。

食のスタイルや暮らし方が大きく変化してきた80年、NARUMIは器を通して人の営みに向き合い続けてきました。その根底にある「食卓の豊かさを支える」という想いは、現在も変わることなく受け継がれています。

２. これからの食卓へ向けた、環境に配慮したモノづくり

卵殻をアップサイクルした新素材の開発に成功 ― 地球にやさしいボーンチャイナへの挑戦

NARUMIは、次の世代の食卓まで見据えたモノづくりにも取り組んでいます。

近年では、未活用資源であった卵殻を原料の一部として活用する新しいボーンチャイナ素材の開発に成功し、品質を維持しながら環境負荷の低減を推進しています。

素材選びや製造工程の見直しを進めることで、これからの暮らしにも寄り添うモノづくりを実現し、80周年の先にある未来の食卓へ価値をつないでいきます。

３. 80周年を機に見つめ直す「日常の食卓」

80周年の節目に、日々の暮らしの中でNARUMIの食器と出会う機会をより豊かにするため、当社ではご家庭で使いやすい人気シリーズを組み合わせた特別セットを企画しました。2026年1月から4月にかけて、時期やシーンに合わせた３種類の記念セットを順次展開して参ります。長年親しまれてきたシリーズの魅力を改めて見つめ直し、日々の暮らしに取り入れやすさと、デザイン性の両立を意識した構成としました。日常使いから新生活、贈りもの、来客時のおもてなしまで、さまざまなライフシーンを彩る提案としてお届けします。

【第1弾｜1月7日発売】「白いうつわ 5枚（個）セット」

創業以来、多くの食卓で親しまれてきた“白いうつわ”。本企画では、その原点を80周年の象徴として改めて提案します。

「シルキーホワイト」「スタイルズスクエア」「エスプリ」の3シリーズから、家庭で使いやすい形状とサイズを厳選。いずれも5枚（個）セットとし、日常使いに取り入れやすい構成としました。

初めてNARUMIの器を手に取る方にもおすすめの企画です。

シルキーホワイト

オーバルカレープレート

スタイルズスクエア

スクエアプレート 24cm

エスプリ

シリアルボウル 16cm

【第2弾｜2026年3月発売予定】「ミラノビアンカ」ハッピーカートン2026

人気シリーズ「ミラノビアンカ」から、日常のティータイムを心地よく彩る特別セットを企画しました。マグとプレート2種類を組み合わせ、くつろぎの時間に使いやすい構成としています。

シリーズならではの上品なデザインを気軽に楽しめる内容で、自宅用としてはもちろん、贈りものとしても活用しやすいセットです。

【第3弾｜2026年4月発売予定】「ミラノ」シリーズ21ピース・ティーセット

ブランドを代表する「ミラノ」シリーズから、来客時のおもてなしを想定した21ピースのティーセットを発売します。

華やかさと格式を併せ持つシリーズの魅力を存分に楽しめる構成で、ゆったりとした時間を大切にしたい方や、節目の贈りものとしてもふさわしい内容です。

ご購入先

・NARUMI公式オンラインショップ(https://www.e-narumi.com/shop/default.aspx)

・全国主要百貨店（一部店舗を除く）

鳴海製陶株式会社

鳴海製陶株式会社は、日本初のボーンチャイナ量産化に成功した陶磁器メーカーです。陶磁器ブランド「NARUMI」は、高品質な業務用トップブランドとしても評価が高く、世界中の一流ホテルやレストラン、エアライン業界で採用されています。また、陶磁器製造で培った焼成・印刷・転写技術を用いて、IH、ガス調理器用のガラストッププレートやヒーターパネルなど、生活に欠かせない身近な製品の部品も提供しています。さらに今日では、持続可能な開発目標(SDGs)が目指す循環型のモノづくりへ転換を図るべく、これまで培ってきた技術と多角的な視点を融合させ、次世代につながるコア技術の開発を進めています。





■会社概要

会社名：鳴海製陶株式会社（Narumi Corporation）

所在地：愛知県名古屋市緑区鳴海町字伝治山３番地

代表者：代表取締役社長 福井 俊成

創業：1946年2月1日

URL：https://www.narumi.co.jp/