分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」を対面決済で本格展開 BNPLのお買い物体験が街のお店にも広がる

業界をリードするあと払い（Buy Now Pay Later）サービス ペイディを提供するPaidy合同会社は、このたび、これまでオンラインのお買い物を中心に提供してきた分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」*2を対面決済で本格展開することをお知らせします。また、これを記念し、より多くのお客様にサービスをご利用いただけるよう、本日より対象の加盟店において対面決済でペイディを利用されるお客様全員にお買い物金額から10%（最大5,000円）をキャッシュバックするキャンペーンを開催するほか、新規事業者様向けに加盟店手数料が2ヶ月無料（最大5万円、2ヶ月間の割引合計金額）になるキャンペーンを開催します。

分割手数料無料*1の分割あと払いはBNPLの真髄であり、Paidyのパーパスである「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をまさに体現するサービスです。本サービスの対面決済での展開により

お客様は、「自動車バイク整備・車検・カー用品」「引越しサービス」「デジタルデバイス」「ファッション」「アウトドア・スポーツ」「ホビー」「家具・インテリア」「エステ・脱毛」「歯科」「美容室」「生活サービス」「葬儀」などの幅広い分野の約300店舗の街のお店でペイディの分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」をご利用できるようになりました。なお、本サービスは2024年初旬より試験的に展開しておりましたが、多くのお客様や加盟店様からご好評をいただいたことを受け、さらなる事業拡大を目指し、このたび本格展開する運びとなりました。これを機に、2028年末までに対面決済における現在の決済総額の50倍規模を目指し、サービスの拡大に取り組んでまいります。

▪︎BNPLを対面決済で本格化。さらにお客様のお買い物の可能性を広げる

これまで対面決済における分割払いは、数十万円以上の高額な買い物をする際に、割賦やローンを組む、あるいはクレジットカードのリボ払いを利用するといった形が一般的でした。その多くは紙の申込書への記入や煩雑な手続きが必要であり、加えて金利負担が発生することから、分割払いそのものに対して心理的なハードルを感じる人も少なくありませんでした。実際、金利がかかることを理由に分割払いの利用を避けたいと考える層は全体の約80％にのぼることが、Paidyの調査*3でも明らかになっています。

今回、Paidyは分割手数料無料*¹の分割あと払いを対面決済に本格展開することで、こうした従来の分割払いの常識を大きく変えます。これまで「一括払いでは躊躇してしまう」「金利がかかるなら諦めるしかない」と感じていた商品やサービスも、分割手数料無料*1の分割あと払いによって、ライフスタイルや家計に合わせて、よりスマートに選択することが可能になります。これにより、金利負担によって躊躇していた夢の実現や、急な高額出費といった場面においても、自分らしくお買い物いただけます。

▪︎新規顧客層へのリーチ、客単価向上のソリューションを提供

事業者様には、単なる決済方法を超えた革新的なマーケティングツールとしてご活用いただくことが可能です。来店や購入のきっかけ作りといった営業活動を後押しするソリューションになるほか、値段が理由でお買い物を諦めていたお客様へのリーチ、客単価の向上といった点がメリットとして挙げられます。さらに、審査はスマホで最短60秒で完結するため、優れたユーザーエクスペリエンスをお客様にご提供いただけます。

▪︎本事業の責任者 VP of Partner Alliance 臨光 政孝のコメント

サービスの利用方法

「対面決済においても、BNPLの真髄である分割手数料無料*1の分割あと払いを提供することで、お客様のお買い物の可能性を広げ、さらに意志のあるお買い物を叶えることができると確信しています。また、事業者様が抱える課題に対し、単なる決済サービスではなく革新的なマーケティングツールとして付加価値を提供できることを嬉しく思っています。これからも『お買い物のネクストスタンダード』としてお金との向き合い方を変えるイノベーションの提供に取り組んでまいります。」

Paidyは、分割手数料無料*1の分割あと払いを対面決済のお買い物に広げることで、「夢に自信を、心に余裕をもつ世界をつくる」というパーパスの実現をさらに加速させます。これからもPaidyは、お客様や事業者様のニーズに耳を傾け、「あなたに自由なあと払い」として革新的なサービスの提供を目指してまいります。

＜サービス紹介サイト＞

https://paidy.com/in-store-npay/

＜ご利用いただける主なお店＞

【美容】

●RINX

●KAINO

【引越し】

●アリさんマークの引越社

【生活サービス】

●修理の窓口

【ファッション・スポーツ・アウトドア】

●DIESEL

●サロモン

●Burton

●SNKRDUNK

【デジタルデバイス】

●サムスン電子ジャパン

○Galaxy Harajuku

○Samsung Galaxy Studio

【趣味】

●カードボックス

【自動車関連】

●オートバックス・スーパーオートバックス

●関西マツダ

●フィアット / アバルト

●バイクセンター

●車検のコバック

●鈑金のモドーリー

【自転車】

●Brompton Tokyo

【葬儀】

●ティア

＜お客様向けキャンペーン情報＞

●概要：期間中に実店舗の対象加盟店においてペイディを利用してお買い物されたお客様全員に利用合計金額に対して10%キャッシュバック（最大5,000円）

●期間：2026年2月2日（月）~2026年3月31日（火）

●キャンペーンサイト：https://paidy.com/campaign/20260202_campaign/

※対象者に2026年4月末までにキャッシュバック。キャッシュバックは、ペイディアプリ及びMyPaidyに反映されます。決済画面には反映されませんのでご注意ください。

＜新規事業者様向けキャンペーン情報＞

●概要：新規に対面決済のお買い物向けにペイディを導入される事業者様を対象に加盟店手数料を2ヶ月無料*

●キャンペーン対象：2026年2月2日～3月31日に新規にお申し込みいただいた法人のお客様

●無料適用期間：ペイディとの契約成立日当月と翌月

*最大50,000円。（2ヶ月間の割引合計金額）

●キャンペーンサイト：https://paidy.com/campaign/20260202_merchant_campaign

【ペイディについて】

スマホだけで欲しいものを今すぐ購入できて、お支払いは「まとめてあとから」行っていただける「あと払い（Buy Now Pay Later）」サービス。翌月27日までにお支払いいただける一括あと払いに加えて、翌月まで待たずにお好きなタイミングでお支払いいただける「すぐ払い」、分割手数料無料*1の「3・6・12回あと払い」、分割手数料0%*1の最大36回の分割あと払いでApple製品をスマートに購入いただける「ペイディあと払いプランApple専用」、シンプルなUX、スマホで賢くお金の管理ができる点などから、自分らしく使える「あなたに自由なあと払い」として多くの方にご利用いただいており、アプリダウンロード数は2,000万を突破。2024年10月にはサービス提供開始より10年を迎える。「夢に自信を、心に余裕を持てる世界を作る」をパーパスとして掲げ、お買い物を通してすべての方の夢や目標の実現を応援することがペイディの大事な使命です。

https://paidy.com

【ペイディプラス利用規約】https://terms.paidy.com/hokatsu/

【ペイディあと払いプランApple専用ご利用規約】https://terms.paidy.com/hokatsu-apple/

*1 口座振替・銀行振込のみ分割手数料無料。

*2 ご利用いただける分割回数は加盟店によって異なります。詳しくはペイディのホームページをご確認ください。

*3 調査概要 時期： 2023年10月実施 / 調査対象：18-59歳の男女 4,534名 / 手法：オンライン調査