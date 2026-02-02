モンドリアン、イオンモール与野にてFortniteゲームのリリースイベントを開催メタバース×リアル商業施設で「700人の熱狂」を創出

株式会社モンドリアン

【史上稀に見る社会実装】 デジタル空間（Fortnite）のゲームイベントを、リアルの「イオンモール」で開催。UGCゲームが商業施設の集客コンテンツとして機能することを証明。

【圧倒的な動員力】 来場者数694名、満足度100％（回答数57名）記録。特に10代前半とその保護者層（70.2%）へのリーチに成功し、自治体の課題である「若年層・ファミリー層への訴求」を達成。

【経済循環の仕組み】 ゲーム体験と地域通貨「たまポン」を連動させ、「遊ぶこと」が「地域での消費」に直結するエコシステムを構築。

【組織開発の優位性】 厳格な運営基準が求められる大規模商業施設でのイベントを、企業組織としての企画・運営力で実現。

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田拓志、以下「当社」）は、2025年12月14日（日）、イオンモール与野にて、さいたま市の3D都市モデルを活用したFortniteゲーム

「City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA」 のリリース記念体験イベントを開催しました。

本イベントは、若年層（デジタルネイティブ世代）への地域の魅力発信と、地域外からの来訪を促す

「関係人口」の創出・拡大を目的に実施したものです。



また、単なるゲームの試遊会にとどまらず、「UEFN（Unreal Editor for Fortnite）で制作されたUGCコンテンツが、大規模商業施設のリアルイベントとして成立し、地域経済を動かす」という、メタバースの社会実装における新たな可能性を実証しました。当日は694名が来場し、その約7割がファミリー層となるなど、デジタル活用による地域活性化の「再現可能な成功モデル」を確立しました。

■ ゲーム概要

ゲームタイトル：City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA

公開日：2025年10月4日（土）

プレイ方法：Fortnite内の「島のコード」で以下を入力

マップコード：4174-0596-7357 ※プレイ無料

ゲームURL：https://www.fortnite.com/@mondrian/4174-0596-7357?lang=ja

本ゲームは、国土交通省「PLATEAU」の3D都市モデルを活用し、さいたま新都心駅周辺及びさいたまスーパーアリーナの外観を再現。さいたまスーパーアリーナやさいたま市内の各名所や文化をモチーフにした多彩なステージで構成されています。プレイヤーが実在する街並みや実空間を想起させる舞台を走り抜けることで、地域への興味・理解を自然に促す設計となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g4z301lMYtQ ]

ゲームトレーラーURL：https://youtu.be/g4z301lMYtQ?si=Xg44klq941SxJKgX

■ イベント実施内容

さいたま市の3D都市モデルを活用したFortniteゲーム

「City SPEED TRIAL : SAITAMA SUPER ARENA」 のリリース記念体験イベント。



プロゲーマーやインフルエンサーによるトークショー、ゲーム無料体験ブース、ハイスコアチャレンジ企画、市公式アプリ「さいたま市みんなのアプリ」の登録促進（参加者やスコア上位者に地域通貨の「たまポン」を贈呈）を実施しました。

日程：2025年12月14日（日）11:00～17:00

場所：イオンモール与野 1階 ローズコート（埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目2-9）

主催：株式会社モンドリアン

協賛：イオンモール与野、株式会社ディスクシティエンタテインメント

協力：さいたま市、株式会社さいたまアリーナ、ヒューマンアカデミー大宮駅前校

イベントURL：https://saitamashintoshin-esports.my.canva.site/dag6ngdgjli

■ 開催背景：なぜ「イオンモール」で「メタバース」なのか

本事業は、多くの自治体が抱える

「若年層への情報発信」「地域経済の活性化」

という共通課題に対し、エンターテインメントを活用してアプローチした点が特長です。

当社は、「ゲームはもっと社会の役に立てる」という信念のもと、多くの市民が集う生活の拠点である「イオンモール与野」を舞台に選びました。 バーチャルな体験（ゲーム）を、リアルの体験（イベント）に着地させることで、デジタルに閉じない「手触りのある地方創生」を目指しました。

国土交通省「PLATEAU」の3D都市モデルを活用し、さいたま新都心駅周辺やさいたまスーパーアリーナを高精度に再現。デジタルツイン空間でのゲーム体験により、街への興味・理解を自然に促す設計としました。さらに、ゲーム体験やハイスコア達成の賞品として、市内加盟店で利用可能な地域ポイント「たまポン」を付与して「遊ぶ」ことがそのまま「地域貢献」につながる仕組みを実装しました。

■ イベント開催結果・反響

当日の総来場者数は694名。来場者の約7割（70.2％）が10～14歳の親子連れで、若年層・ファミリー層への高い訴求力が確認されました。

アンケートでは、満足度100％（回答数57名）。

また、84.2％が「新しい発見があった」、82.4％が「実際に訪れてみたい」と答えるなど、デジタル体験からリアルな行動変容への効果が見られました。

■ 社会実装を見据えたモンドリアンの取り組み

当社は、本プロジェクトにおいて、企画設計からコンテンツ制作、リアルイベント運営、行政施策との連動までを一貫して担当しました。

単なるメタバース体験にとどまらず、

「創る・使う・続ける・繋げる」 サイクルを通じて、実経済を動かす社会実装モデルを構築できる点が当社の強みです。

本モデルは、自治体の規模や予算に左右されにくく、他地域への横展開も可能です。当社は今後も、エンターテインメントの力で自治体課題の解決に貢献してまいります。

写真提供：大宮経済新聞

※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

【自治体・観光協会の皆様へ：再現可能な「賑わい」を】

「メタバースを作ったが、誰も来ない」という悩みはもう終わりです。本イベントは、既存の集客装置（商業施設）と世界的ゲームプラットフォーム（Fortnite）、そして地域通貨を組み合わせることで、確実に人を動かすモデルです。「うちの自治体でもやってみたい」「若者を呼び込みたい」というご要望に、企画からリアルイベント運営までワンストップでお応えします。

本件に関するお問合せはこちら：https://mondrian.gg/contact/

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL：https://mondrian.gg/



*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.

＜会社概要＞

商号：株式会社モンドリアン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役：角田 拓志

設立：2023年1月16日

資本金： 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ（東証プライム：3288）の一員です。

＜SNS 公式アカウント＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119336/table/75_1_8df12236ada71ef482ac28eb9e895a96.jpg?v=202602021051 ]