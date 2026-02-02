『建築はもっと自由に動ける』 建築を世界へ持ち出すプロダクトへ。建設業を製造業にアップデートし、世界のライフスタイルを変えるMobitectの挑戦

株式会社Mobitect

日本の建築をモバイル化し、世界のライフスタイルを変える。

Mobile × Architect ＝Mobitect





Mobitect（モビテクト）は、住宅や店舗・施設といった「建築物」を縛る既存の常識や制約を突破し、クルマや家具のように「持ち運びを可能なプロダクト」として、リデザインしていく建築会社です。





加盟工務店を募集中

【公式ホームページURL】https://mobitect.jp( https://mobitect.jp )















建築はビルダーや環境によって性能や品質がブレやすい。

一度建てたらもう動かせない。資産価値が土地の価値に左右されてしまう……

しかし、ライフスタイルが多様化し、変化のスピードが加速する現代において、そのあり方が問い直されています。

「建築をもっと自由に、持ち運び可能なプロダクトへ。」

そんな想いから誕生したのが、Mobile（移動）× Architect（建築）＝Mobitect（モビテクト）です。私たちは、住宅や店舗をクルマや家具のように「持ち運べるプロダクト」としてリデザインし、世界のまちづくりと暮らしを変えていきます。



















Quality

工業化による安定した品質を実現

Mobitectのプロダクトと従来の建築物の大きな違い、それは徹底的な工業化を進めていること。

組み立てから検査まで、大部分の工程を国内の専用ファクトリーで完結。施工技術や気候環境に左右されない高い品質を実現します。





Design

トップクリエイターが手掛けるスケルトン×インフィル

Mobitectの建築、デザインは数多くの木造住宅・施設を手掛けてきた建築士と人気ライフスタイルショップでさまざまなインテリアを仕掛けてきたプロデューサーによるコラボレーション。スケルトン（躯体）もインフィル（空間）も一流の仕上がりをお約束します。





Flexible

自由に拡張・移動ができる柔軟性

Mobitectのプロダクトは平屋のユニットをつなげたり、重ねたりしながら自由にアレンジができるモジュール型建築。将来的には、完成後の増築・減築はもちろん、引越しや移転の際にそのまま移動させることも可能になります。





Time Performance

圧倒的な工期短縮を実現

専用ファクトリーで安定した生産体制によって、同等クラスの戸建て住宅では4ヵ月かかるところを平均で2ヵ月に短縮。工事期間にかかる仮住まいや待機コストを大きく節約することが可能となります。





Social Good

地域との連携により更なる価値を発揮

Mobitectでは日本の地域材を活かし、森を守るため、生産拠点の全国展開を計画しています。

これは地域経済や森林保全への貢献のみならず、輸送にかかるコストや排出ガスの削減、災害時の仮設住宅供給など、広い視野で取り組む、Mobitectなりの社会貢献でもあります。





Up Cycle

住宅・施設の資産価値の在り方を変える

Mobitectは住宅・施設の資産価値の在り方を大きく変えていきます。移動させれば転居先でも継続的に使えるだけでなく、回収からメンテナンス、リセールまでのルートを確立することで、これまでは難しかった、「建物のアップサイクル」を実現可能にします。

































Mobitectの強みは、その異色なチーム構成にあります。

代表の田中は、2024年の能登半島地震での復興支援を通じ、迅速かつ高品質な空間供給の重要性を再認識していました。一方、取締役の岡本は、ライフスタイルブランド「WTW」の立ち上げなど、インテリアと暮らしを融合させるプロフェッショナルです。

「建築」を造るプロと、「空間」を創るプロ。二人が導き出した答えが、「スケルトン（躯体）×インフィル（空間）」の徹底的な工業化です。

私たちは『造る』から『創る』へ、建設業を製造業へとアップデートします。















モバイル規格住宅「most」が実現する、最上級の自由

そのビジョンを体現したのが、モバイル規格住宅「most」です。

mostは、日本の建築技術とモバイル性を融合させた、新しい規格住宅シリーズ。

都市でも自然でも、あなたのスタイルに寄り添う“移動する住まい”を提案します。

短期施工、高品質デザイン、環境配慮。すべてを最適化した新時代のモバイル建築です。

モバイル規格住宅「most」ページはこちら( https://mobitect.jp/most )











直線的で合理的な文字組とネイビーカラーで建物に求められる「信頼」を。

「b」に加えられた斜めのアクセントで建物をモバイル化するという「革新」を表現。

造るから、創るへ……日本の技術と叡智の集積である建設業を、製造業へとアップデートする企業＝Mobitectを象徴するロゴタイプが完成しました。



















目指すのは、日本の技術と叡智の集積である建設業を、

製造業へとアップデートすること。

供給や流通に革新をもたらし、やがては、重要な輸出産業へと発展を遂げていく……

Mobitectは、そんな未来を実現します。















私たちは今、このビジョンを共に実現する「加盟工務店」及び「建築士」を募集しています。

Mobitectが描く未来は、日本国内に留まりません。高品質な「日本の建築プロダクト」が海を渡り、世界のあらゆる場所で人々の暮らしを彩る。そんな未来です。

供給と流通のカタチを変え、建築を縛るあらゆる制約を突破する。

Mobitectの挑戦は、まだ始まったばかりです。