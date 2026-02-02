バス車内広告媒体「タッチステッカー」のテスト運用を開始

国際興業株式会社

国際興業エンタープライズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：飯田次郎）は、広告代理店の株式会社ケイエムアドシステム、国際興業株式会社と共同で、NFC（近距離無線通信）技術を活用した新しいバス車内広告媒体「タッチステッカー」のテスト運用を開始いたします。

「タッチステッカー」は、広告が掲載されたステッカーにNFC（近距離無線通信）タグを組み込み、バス車内の背面座席に掲出することでバスの利用者に訴求する広告媒体です。NFCタグとは、URLなどの情報を記録した小型ICチップを指し、対応するスマートフォンを近づけるだけでデータの読み取りが可能です。利用者が“スマホをステッカーにかざす”だけで、WEBサイトやキャンペーン情報へ瞬時にアクセスできます。

この媒体は、 バスの座席背面に配置されるため着席時の視認率が高く、深い訴求力が期待できます。また、WEBとの連動による情報のリアルタイム更新やデータ分析も可能となり、若年層をはじめとする幅広い層への効果的なマーケティングを支援します。さらに、ステッカー下部には車内事故防止の注意喚起を表示し、公共交通としての安全の啓蒙と広告媒体としての機能を両立させています。本テスト運用を通じて媒体の耐久性やお客様の利用状況を検証し、2026年度の本格的な販売開始を目指してまいります。

テスト運用の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/131_1_7fd5f373b81e430e8284a9fd4ab64398.jpg?v=202602021051 ]

【問い合わせ先】

国際興業エンタープライズ株式会社 広告事業部 TEL０３-３２７３-６９８１