アイエスエフネットジョイ、福島県伊達市に事業所を開設

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、2026年2月1日より福島県伊達市に新たな拠点「伊達事業所（就労継続支援B型事業所）」を開設いたしました。

◆事業所の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/694_1_682a8e2534b6bf621bd4dba13e4ff88c.jpg?v=202602021051 ]

伊達事業所では、20名の利用者を受け入れることができ、一般企業での就労が難しい方へ働く機会を提供し、生産活動を通じて就労に必要な知識や能力を身につけるための訓練・サポートを行います。具体的には、地域企業からの受注による多種類の野菜カットやPC入力、清掃業務などの作業を通じ、利用者さま一人ひとりのペースに合わせた「働きがい」のある環境を提供してまいります。

◆事業所に関するお問い合わせ

株式会社アイエスエフネットジョイ 伊達事業所

TEL：024-573-1114

FAX：024-573-1116

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

