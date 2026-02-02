サンリオキャラクターズと一緒にお祝い♪サーティワンのひなまつり 2026

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長 兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年2月15日（日）～3月3日（火）まで「サーティワンのひなまつり 2026」を実施します。今年のひなまつりは、昨年初登場し大好評だった株式会社サンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場します♪サンリオキャラクターズと一緒に、おいしく楽しいひなまつりを過ごしてね！

数量限定

サンリオキャラクターズがかわいいひなだんかざりで登場♪

サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

可愛いBOXでお持ち帰り！

かわいいカップにお好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり！

おひなさまは十二単をまとったハローキティ、おだいりさまは今年初登場のシナモロールです。三人官女は、マイメロディとクロミ、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ、ウサハナが並びます。

ひなだんは、パステルカラーにお花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン♪さらに！五人囃子にはポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンも台紙で登場！ひなだん仕様に立ち上げてとってもキュートでにぎやかに♪

かわいいBOXでお持ち帰りして、みんなでひなまつりをお祝いしてね。

＜モバイルオーダーでもご予約受付！＞

ご予約期間：2026年2月2日（月）10時～3月2日（月）20時まで

お渡し期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）

※店舗でのお受け渡しとなります。※店舗により対応していない場合がございます。

＜商品概要＞

商品名 ：サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

価格 ：2,400円

※表記は税込価格です。（税抜価格は異なります） ※一部店舗では価格が異なります。

販売期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）※なくなり次第終了

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。

＜一般の方からのお問い合わせ＞

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

○URL. https://www.31ice.co.jp/