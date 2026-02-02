サンリオキャラクターズと一緒にお祝い♪サーティワンのひなまつり 2026

　B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長 兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年2月15日（日）～3月3日（火）まで「サーティワンのひなまつり 2026」を実施します。今年のひなまつりは、昨年初登場し大好評だった株式会社サンリオのキャラクターたちのひなだんかざりが、さらに豪華になって登場します♪サンリオキャラクターズと一緒に、おいしく楽しいひなまつりを過ごしてね！


サンリオキャラクターズがかわいいひなだんかざりで登場♪


サンリオキャラクターズ ひなだんかざり






可愛いBOXでお持ち帰り！

かわいいカップにお好きなスモールサイズのアイスクリーム5コと、ホイップクリームとカラースプレー、キャラクターのチョコレートを飾った、この時期だけのサンリオキャラクターズのひなだんかざり！


おひなさまは十二単をまとったハローキティ、おだいりさまは今年初登場のシナモロールです。三人官女は、マイメロディとクロミ、サーティワン初登場の元気なウサギの女のコ、ウサハナが並びます。


ひなだんは、パステルカラーにお花と和柄がちりばめられた春らしいデザイン♪さらに！五人囃子にはポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンも台紙で登場！ひなだん仕様に立ち上げてとってもキュートでにぎやかに♪
かわいいBOXでお持ち帰りして、みんなでひなまつりをお祝いしてね。



＜モバイルオーダーでもご予約受付！＞


ご予約期間：2026年2月2日（月）10時～3月2日（月）20時まで


お渡し期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）


※店舗でのお受け渡しとなります。※店舗により対応していない場合がございます。



＜商品概要＞


商品名　：サンリオキャラクターズ　ひなだんかざり


価格　　：2,400円


※表記は税込価格です。（税抜価格は異なります）　※一部店舗では価格が異なります。


販売期間：2026年2月15日（日）～3月3日（火）※なくなり次第終了




バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。


1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。


創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、


アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。




