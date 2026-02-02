株式会社忍、パナソニックの共創型コミュニティ「everiwa」にエバンジェリストとして参画

株式会社忍

株式会社忍（本社：新潟県新潟市、代表取締役：坂井壮眞、以下 忍社）は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社が推進する共創型コミュニティ『everiwa（エブリワ）』において、社会課題の解決を目指す「エバンジェリスト」として参画したことをお知らせいたします。



忍社は、事業戦略・開発・マーケティング支援の知見を基盤に、everiwa内の企業・自治体・団体・大学・個人、そして各エバンジェリストの皆さまと連携しながら、共創テーマの発掘から検証、連携体制づくりまでを支援し、コミュニティ内における新規事業創出の活性化を推進してまいります。



「everiwa（エブリワ）」とは

everiwa（エブリワ）は、パナソニックが社会課題の解決を目指して提案する、企業・自治体・団体・大学・個人など、多様な主体が参加する共創型コミュニティです。地球規模の課題解決に向けて、さまざまな分野・立場の参加者がつながり、共感を起点に共創を生み出すことで、豊かな地球を守り、一人ひとりのくらしに喜びと感動をもたらすことを目指しています。

「エバンジェリスト」とは

エバンジェリストとは、everiwaのビジョンに共感し、社会課題の解決に向けた取り組みを協働して推進する企業パートナーです。

エバンジェリストは、主に以下の活動を通じて、everiwaの共創を支え、広げていきます。

・「everiwa」のブランドや思想を社会に広げる活動

・「everiwa」が展開するサービスや取り組みに共感する顧客・パートナーの紹介

・everiwaコミュニティ内での協働を通じた事業連携・新たな価値創出の検討

忍社がエバンジェリストとして取り組むこと

忍社は、everiwaにおける共創活動を、特定テーマに限定せず「新規事業創出が生まれやすい状態」をつくるため、主に以下を推進します。

・共創テーマの発掘・整理

企業・地域・生活者の課題や兆しを整理し、共創テーマ候補を言語化・設計

・エバンジェリスト／参加者間の連携促進（マッチング～合意形成）

連携先の探索、対話設計、相互メリットの整理、次アクション合意までを伴走

・共創ワークショップ／検証プロセスの設計

アイデア創出に留めず、仮説と検証計画に落とし、実行可能な形に整える

・運営・仕組み化（再現性のある共創の型づくり）

共創が継続して回るための運営・ドキュメント整備等を支援

今後の展望

忍社はeveriwaのコミュニティ活動を通じて、参画企業・自治体・各エバンジェリストの皆さまと共に、共創テーマの創出→チーム組成→検証→事例化の循環を加速し、社会課題解決と事業創出を両立する共創を推進してまいります。







会社概要

会社名：株式会社 忍

代表取締役：坂井 壮眞

設立日：2025年9月1日

資本金：10,000,000円

本社：新潟県新潟市中央区天神1丁目1番地 プラーカ3 B1F

本件に関するお問い合わせ先



お問い合わせメールアドレス：info@shinobi-hd.jp

担当部署:共創推進室（広報・アライアンス担当）

担当者名：松尾 桜歌

