甘辛醤たれが決め手「牛カルビ焼肉重」期間限定で登場！

イオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン・オリジン弁当」にて、2月2日（月）より、「牛カルビ焼肉重～甘辛醤たれ～」を販売いたします。

旨辛がクセになる牛カルビ焼肉重

牛カルビを香ばしく焼き上げた、新商品「牛カルビ焼肉重」が期間限定で登場します。

丸大豆醤油をベースに、コク深い赤味噌（米味噌）と、コチュジャン・甜麺醤の2種の醤をブレンド、甘辛さの中にピリッとした辛さが広がります。さらに、ニンニクと胡麻油の香りを効かせることで、後引く味わいに仕上げました。

牛カルビの旨みと、濃厚で奥行きのある甘辛醤たれが絡み合い、ごはんが止まらない一品です。コク・甘み・辛みのバランスが絶妙な、満足感たっぷりの焼肉重をぜひお楽しみください。

商品概要

■牛カルビ焼肉重～甘辛醤たれ～

本体価格699円（税込価格754.92円）

■肉Ｗ盛り牛カルビ焼肉重～甘辛醤たれ～

本体価格1,330円（税込価格1,436.40円）

販売概要

販売店舗：キッチンオリジン・オリジン弁当 全店

販売開始：2026年2月2日(月)より

販売時間：各店舗の営業時間

店舗情報：https://shop.toshu.co.jp/toshu/

※在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」について

「オリジン弁当」は、1994年に、自分で自由に選べる量り売りのお惣菜がある新しいお弁当屋として誕生しました。店内調理にこだわり、毎日お店で心を込めて作っています。

「キッチンオリジン」は、2014年2月、東京都の池袋に誕生しました。商品の品揃えはオリジン弁当と同じのまま、女性のお客さまが親しみやすい落ち着いた店舗デザインへ一新。一部店舗には、イートインコーナーを設置しました。イートインコーナーでは、サクッと食事をすることができ、ライフスタイルに合わせて利用ができる使い勝手の良いお店です。

キッチンオリジン・オリジン弁当は、40種類を超えるお弁当を、直前調理で仕上げるオーダー弁当や、出来立てを店内に陳列する作り置き弁当として提供しています。お惣菜とサラダは、手に取りやすいよう適量に取り分け、パック詰めにして販売しています。色んなお弁当やおにぎり、野菜をたくさん使ったお惣菜・サラダなど、毎日が楽しくなるラインナップです。いつものお食事や、なにか一品加えたいという時にも、ぜひ、キッチンオリジン・オリジン弁当をご利用ください。

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

X：https://x.com/renge_PR

Instagram：https://www.instagram.com/kitchenoriginofficial/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/