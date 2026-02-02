TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」 より、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが発売決定！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2026年1月30日(金)12:00よりTVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」 オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。
＜キャラログ販売ページ＞
https://www.chara-log.com/view/category/ct49
キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！
どうぞお見逃しなく！
商品ラインナップ
◆トレーディング缶バッジ［バレエコア］
◆リアルフィルムフォト［バレエコア］
◆クリアファイル＆ブロマイドセット［バレエコア］
◆BIGアクリルスタンド［バレエコア］
◆アクリルスタンド［バレエコア］
◆２連アクリルキーホルダー［バレエコア］
◆アクリルパネル ［バレエコア］
◆タペストリー ［バレエコア］
◆ハートハンドルマグカップ ［バレエコア］
■お取り扱い店舗
キャラログ：https://www.chara-log.com/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/
他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど
■予約受付期間
2026年1月30日(金)12:00～2026年3月2日(月)23:59
■商品発送／発売予定
2026年5月
■注意事項
・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。
・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。
・予約販売開始時期、ならびに販売商品の使用は予告なく変更となる場合がございます。
・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
＜著作権表記＞
(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会
※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。
サービス詳細
オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。
アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。
・サイトURL
https://www.chara-log.com/
・キャラログ公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/charalog_info
◯お支払い方法
各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay
◯送料
一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）
※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料