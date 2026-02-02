【小野建株式会社】2025シーズンの最優秀PR賞を受賞した小野建株式会社が、2026シーズンもプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」のパートナー企業を継続
２年連続「V・ファーレン長崎」のパートナー企業に
当社は、2025シーズンに引き続き、2年連続で「V・ファーレン長崎」のパートナー企業となりました。
当社は「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」企業として、鉄鋼事業および建設事業を全国に展開しております。V・ファーレン長崎の所在する長崎県では当社長崎支店および佐世保営業所を拠点に事業を行っております。
地域に根差した「マチづくり」に貢献する企業として、各地でスポーツ振興の取り組みを進めており、その一環としてV・ファーレン長崎のシルバーサポートカンパニーになっております。
2025年最優秀PR賞を受賞
当社は2025年の長崎県での活動において、同クラブのロゴやマスコットを様々な形で掲出し、同クラブや長崎県を盛り上げてきました。
その貢献が認められ、同クラブより「最優秀PR賞」として表彰されました。
表彰式には、同クラブ所属の江川湧清選手（DF６）から賞状が手渡され、とても誇らしい式となりました。
賞状
表彰式の様子（左：V・ファーレン長崎所属 江川湧清選手、中央：当社長崎支店支店長 深田、右：当社長崎支店鉄鋼事業部主任 幸野屋）
「V・ファーレン長崎」と長崎県を盛り上げる当社の活動
ラッピングバスの運行
当社は、各地でラッピングバス運行による地域交通網支援を行っています。長崎県でも取り組みを始めており、長崎バスにて同クラブのマスコットであるヴィヴィくんを掲出したバスを運行しています。
＜主な運行路線＞
ダイヤランド線、虹が丘線、医大（江平町）線、西崎団地線、錦町・住吉台・住吉の杜線
長崎のマチを盛り上げる当社ラッピングバス
同クラブロゴの掲出、支援を目的とした自販機の設置
当社長崎支店の倉庫外壁に同クラブを応援するメッセージ、ロゴおよびマスコットのヴィヴィくんを掲出しています。また、売上高の一部を同クラブの支援金に充てる自販機を設置し、様々な取り組みを通して同クラブを盛り上げています。今後も当社は、ACL優勝を目指して挑戦を続ける同クラブを応援していきます。
長崎支店倉庫外壁１.
長崎支店倉庫外壁２.
設置自販機
「V・ファーレン長崎」概要
【名称】
V・ファーレン長崎
【クラブ所在地】
長崎県諫早市多良見町化屋1808-1
【ホームスタジアム】
PEACE STADIUM Connected by SoftBank
（長崎県長崎市幸町６－７－１）
【HP】
https://www.v-varen.com/
当社長崎支店概要
長崎支店外観
〒851-2108
長崎県西彼杵郡時津町日並郷字新開3610
TEL：095-882-4310
FAX：095-882-6851
支店長：深田 芳弘
当社佐世保営業所概要
佐世保営業所外観
〒857-1162
長崎県佐世保市卸本町29-16
TEL：0956-46-6860
FAX：0956-46-6851
営業所長：川道 陽介