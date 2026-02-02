「かぞくのおさいふ」デビュープラン　特典金額上乗せキャンペーンを開催！

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年2月2日（月）より「かぞくのおさいふ」デビュープラン特典金額上乗せキャンペーンを開始します。

＜キャンペーン概要＞

1．キャンペーン名称

「かぞくのおさいふ」デビュープラン特典金額上乗せキャンペーン

2．期間

2026年2月2日（月）～2月28日（土）

3. 対象カード

プリペイドカード「かぞくのおさいふ」

4. 条件

１.【新規入会】2026年2月2日（月）～2月28日（土）の間に本会員・家族会員として「かぞくのおさいふ」に新規入会

２.【チャージ】入会月の翌月末日（2026年3月31日（火））までに、「かぞくのおさいふ」に累計1,000円以上チャージ

３.【アプリログイン】入会月の翌月末日（2026年3月31日（火））までに、「かぞくのおさいふアプリ」にログイン

5. 特典

プリペイドバリュー1,000円分

※かぞくのおさいふデビュープランの特典500円分を含んで、合計1,000円分となります。

※特典付与は2026年4月末までを予定しております。

6. キャンペーンページ

詳細はキャンペーンページよりご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224421.jsp?dk=sp_083_0021243

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、皆さまのライフスタイルをサポートできるよう努めてまいります。