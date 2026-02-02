【スキンケアブランド『ELECTORE』】2026年2月14日（土）までバレンタインギフトを販売

エルビュー株式会社

肌本来の美肌力を引きだすエイジングケア*¹ブランド 『ELECTORE』は、

2026年2月14日（土）までの期間限定で、バレンタインギフトを発売いたします。

ELECTOREの看板商品“たった10秒*²のエイジングケア*¹”「フェイストリートメント」に加えて、前後のケアアイテムとボディソープの特別セットです。

バレンタインギフト サイトはこちら :https://electore.jp/shop/pages/202601valentine◼︎ELECTORE バレンタインギフト2026セットA フェイストリートメント200gセットセットB フェイストリートメント100gセット◼︎セット内容セットA：フェイストリートメント200gセット

セット内容

１.ミネラルオーレ ハートソープ 45g 1,760円（税込）

２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 200g 9,988円（税込）

３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）

４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）

通常価格 11,748円（税込)

→

バレンタイン特別価格 25%OFF

8,811円（税込）





セットB：フェイストリートメント100gセット

セット内容

１.ミネラルオーレ ハートソープ 45g 1,760円（税込）

２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 100g 5,995円（税込）

３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）

４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）

通常価格 7,755円（税込)

→

バレンタイン特別価格 20%OFF

6,204円（税込）

◼︎大切な人に喜ばれる理由は、たった10秒*²で、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶えるから。

マイナス電位を保持した唯一無二の化粧品

～ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト～

プレゼントとしてオススメな理由は、毎日たった10秒*²顔に馴染ませて洗い流すだけで、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶える化粧品だから。「フェイストリートメント」は、肌本来の力を生かしてシンプルケアへ導く、ELECTOREの22年続くロングセラー商品です。

忙しい日々を送られる方に、時短で確かな効果とお喜びの声を多くいただいています。

＊2025年10月末時点 ＊アンケート調査期間2024年9月27日～11月6日たった10秒*²で3役こなす理由は、独自成分「ミネラルオーレ*⁴」

ミネラルオーレ*⁴とは、岐阜県奥美濃地方で産出されるミネラル豊富な天然鉱石を粉砕し、クレイ状（泥）にした成分です。鉱石の良質な部分のみを繰り返し粉砕する過程でマイナス電位（還元電位）を持たせ、維持させることで“たった10秒*²のエイジングケア*¹”を可能にしました。大学との共同研究で、肌への効果が学会発表されています。

◼︎ELECTOREの基本の3STEPケアソープ→フェイストリートメント→ローションでスキンケアが完結

フェイストリートメントが肌自らのうるおう力を育むため、ELECTOREのスキンケアは3STEPでシンプル。バレンタインギフトのセットでスキンケアが完結します。

STEP１ ミネラルオーレ ソープ

ミネラルたっぷりの濃密泡で、肌に負担をかけることなく、

汚れや古い角質によるくすみ、毛穴汚れをやさしくスッキリ落としきります。





STEP2 ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト

毎日朝晩のケアで、透明感*³のあるうるおった肌へと導きます。





STEP3 IPバランシング ローション

1本で１.化粧水２.美容液３.乳液の3役をこなします。

独自技術のIP浸透*⁵技術により、美容成分を角質層のすみずみにしっかり届けて保ちます。

◼︎バレンタインギフト ボディケアアイテムボディクリーム要らずのうるツヤ肌を叶える「ミネラルオーレ ボディソープ」

マイナス電位を保持したボディソープ

フェイストリートメントに配合しているマイナス電位を保持した「ミネラルオーレ」を、ボディソープにも配合。

洗う度に肌本来の力を生かし、透明感*³あふれるうるおい肌に導きます。

＊1 年齢に応じたスキンケア ＊2 塗布時間のこと ＊3 汚れが落ち、キメが整った肌印象のこと

＊4 スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄） ＊5 角質層まで

ELECTOREが初めての方でも安心の説明書を同梱

・フェイストリートメントの説明書

・商品カタログ

を同梱。ELECTOREが初めての方でも、安心してご使用いただけます。

贈り物にぴったりなショッパーもプレゼント

ELECTOREロゴ入りのショッパーも同梱いたします。

バレンタインギフトボックスをショッパーに入れて、贈り物としてご活用ください。

●バレンタインギフトキャンペーン特設ページ

https://electore.jp/shop/pages/202601valentine

●会社概要

エルビュー株式会社

TEL：03-6433-5490 FAX：03-6433-5491

〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16-33 青葉六本木ビル4F

エレクトーレ公式サイト：https://electore.jp/

総合美サイト：https://sougoubi.com/

エレクトーレ公式Instagram ：https://www.instagram.com/electore_official/

エレクトーレファーム公式Instagram：https://www.instagram.com/electorefarm_official/

エレクトーレ公式X：https://x.com/electore_japan