【スキンケアブランド『ELECTORE』】2026年2月14日（土）までバレンタインギフトを販売

エルビュー株式会社


肌本来の美肌力を引きだすエイジングケア*¹ブランド 『ELECTORE』は、


2026年2月14日（土）までの期間限定で、バレンタインギフトを発売いたします。




ELECTOREの看板商品“たった10秒*²のエイジングケア*¹”「フェイストリートメント」に加えて、前後のケアアイテムとボディソープの特別セットです。


バレンタインギフト サイトはこちら :
https://electore.jp/shop/pages/202601valentine
◼︎ELECTORE バレンタインギフト2026

セットA フェイストリートメント200gセット

セットB フェイストリートメント100gセット

◼︎セット内容

セットA：フェイストリートメント200gセット

セット内容


１.ミネラルオーレ ハートソープ　45g 1,760円（税込）


２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 200g 9,988円（税込）


３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）


４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）



通常価格　11,748円（税込)



バレンタイン特別価格 25%OFF　


8,811円（税込）








セットB：フェイストリートメント100gセット

セット内容


１.ミネラルオーレ ハートソープ　45g 1,760円（税込）


２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 100g 5,995円（税込）


３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）


４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）



通常価格　7,755円（税込)



バレンタイン特別価格 20%OFF


6,204円（税込）





◼︎大切な人に喜ばれる理由は、
　たった10秒*²で、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶えるから。


マイナス電位を保持した唯一無二の化粧品


～ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト～



プレゼントとしてオススメな理由は、毎日たった10秒*²顔に馴染ませて洗い流すだけで、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶える化粧品だから。「フェイストリートメント」は、肌本来の力を生かしてシンプルケアへ導く、ELECTOREの22年続くロングセラー商品です。



忙しい日々を送られる方に、時短で確かな効果とお喜びの声を多くいただいています。




＊2025年10月末時点 　＊アンケート調査期間2024年9月27日～11月6日




たった10秒*²で3役こなす理由は、独自成分「ミネラルオーレ*⁴」

ミネラルオーレ*⁴とは、岐阜県奥美濃地方で産出されるミネラル豊富な天然鉱石を粉砕し、クレイ状（泥）にした成分です。鉱石の良質な部分のみを繰り返し粉砕する過程でマイナス電位（還元電位）を持たせ、維持させることで“たった10秒*²のエイジングケア*¹”を可能にしました。大学との共同研究で、肌への効果が学会発表されています。





◼︎ELECTOREの基本の3STEPケア
　ソープ→フェイストリートメント→ローションでスキンケアが完結

フェイストリートメントが肌自らのうるおう力を育むため、ELECTOREのスキンケアは3STEPでシンプル。バレンタインギフトのセットでスキンケアが完結します。



STEP１　ミネラルオーレ ソープ



ミネラルたっぷりの濃密泡で、肌に負担をかけることなく、


汚れや古い角質によるくすみ、毛穴汚れをやさしくスッキリ落としきります。




STEP2　ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト



毎日朝晩のケアで、透明感*³のあるうるおった肌へと導きます。




STEP3　IPバランシング ローション



1本で１.化粧水２.美容液３.乳液の3役をこなします。


独自技術のIP浸透*⁵技術により、美容成分を角質層のすみずみにしっかり届けて保ちます。




◼︎バレンタインギフト ボディケアアイテム

ボディクリーム要らずのうるツヤ肌を叶える「ミネラルオーレ ボディソープ」

マイナス電位を保持したボディソープ



フェイストリートメントに配合しているマイナス電位を保持した「ミネラルオーレ」を、ボディソープにも配合。


洗う度に肌本来の力を生かし、透明感*³あふれるうるおい肌に導きます。





＊1 年齢に応じたスキンケア ＊2 塗布時間のこと ＊3 汚れが落ち、キメが整った肌印象のこと


＊4 スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄）　＊5 角質層まで



ELECTOREが初めての方でも安心の説明書を同梱

・フェイストリートメントの説明書


・商品カタログ



を同梱。ELECTOREが初めての方でも、安心してご使用いただけます。






贈り物にぴったりなショッパーもプレゼント

ELECTOREロゴ入りのショッパーも同梱いたします。


バレンタインギフトボックスをショッパーに入れて、贈り物としてご活用ください。





