【スキンケアブランド『ELECTORE』】2026年2月14日（土）までバレンタインギフトを販売
肌本来の美肌力を引きだすエイジングケア*¹ブランド 『ELECTORE』は、
2026年2月14日（土）までの期間限定で、バレンタインギフトを発売いたします。
ELECTOREの看板商品“たった10秒*²のエイジングケア*¹”「フェイストリートメント」に加えて、前後のケアアイテムとボディソープの特別セットです。
バレンタインギフト サイトはこちら :
https://electore.jp/shop/pages/202601valentine
◼︎ELECTORE バレンタインギフト2026
セットA フェイストリートメント200gセット
セットB フェイストリートメント100gセット
◼︎セット内容
セットA：フェイストリートメント200gセット
セット内容
１.ミネラルオーレ ハートソープ 45g 1,760円（税込）
２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 200g 9,988円（税込）
３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）
４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）
通常価格 11,748円（税込)
→
バレンタイン特別価格 25%OFF
8,811円（税込）
セットB：フェイストリートメント100gセット
セット内容
１.ミネラルオーレ ハートソープ 45g 1,760円（税込）
２.ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト 100g 5,995円（税込）
３.IPバランシング ローション 20mL （非売品）
４.ミネラルオーレ ボディソープ 50mL（非売品）
通常価格 7,755円（税込)
→
バレンタイン特別価格 20%OFF
6,204円（税込）
◼︎大切な人に喜ばれる理由は、
たった10秒*²で、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶えるから。
マイナス電位を保持した唯一無二の化粧品
～ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト～
プレゼントとしてオススメな理由は、毎日たった10秒*²顔に馴染ませて洗い流すだけで、透明感*³のあるうるおいツヤ肌を叶える化粧品だから。「フェイストリートメント」は、肌本来の力を生かしてシンプルケアへ導く、ELECTOREの22年続くロングセラー商品です。
忙しい日々を送られる方に、時短で確かな効果とお喜びの声を多くいただいています。
＊2025年10月末時点 ＊アンケート調査期間2024年9月27日～11月6日
たった10秒*²で3役こなす理由は、独自成分「ミネラルオーレ*⁴」
ミネラルオーレ*⁴とは、岐阜県奥美濃地方で産出されるミネラル豊富な天然鉱石を粉砕し、クレイ状（泥）にした成分です。鉱石の良質な部分のみを繰り返し粉砕する過程でマイナス電位（還元電位）を持たせ、維持させることで“たった10秒*²のエイジングケア*¹”を可能にしました。大学との共同研究で、肌への効果が学会発表されています。
◼︎ELECTOREの基本の3STEPケア
ソープ→フェイストリートメント→ローションでスキンケアが完結
フェイストリートメントが肌自らのうるおう力を育むため、ELECTOREのスキンケアは3STEPでシンプル。バレンタインギフトのセットでスキンケアが完結します。
STEP１ ミネラルオーレ ソープ
ミネラルたっぷりの濃密泡で、肌に負担をかけることなく、
汚れや古い角質によるくすみ、毛穴汚れをやさしくスッキリ落としきります。
STEP2 ミネラルオーレ フェイストリートメント IP モイスト
毎日朝晩のケアで、透明感*³のあるうるおった肌へと導きます。
STEP3 IPバランシング ローション
1本で１.化粧水２.美容液３.乳液の3役をこなします。
独自技術のIP浸透*⁵技術により、美容成分を角質層のすみずみにしっかり届けて保ちます。
◼︎バレンタインギフト ボディケアアイテム
ボディクリーム要らずのうるツヤ肌を叶える「ミネラルオーレ ボディソープ」
マイナス電位を保持したボディソープ
フェイストリートメントに配合しているマイナス電位を保持した「ミネラルオーレ」を、ボディソープにも配合。
洗う度に肌本来の力を生かし、透明感*³あふれるうるおい肌に導きます。
＊1 年齢に応じたスキンケア ＊2 塗布時間のこと ＊3 汚れが落ち、キメが整った肌印象のこと
＊4 スキンコンディショニング成分（水、シリカ、アルミナ、酸化鉄） ＊5 角質層まで
ELECTOREが初めての方でも安心の説明書を同梱
・フェイストリートメントの説明書
・商品カタログ
を同梱。ELECTOREが初めての方でも、安心してご使用いただけます。
贈り物にぴったりなショッパーもプレゼント
ELECTOREロゴ入りのショッパーも同梱いたします。
バレンタインギフトボックスをショッパーに入れて、贈り物としてご活用ください。
●バレンタインギフトキャンペーン特設ページ
https://electore.jp/shop/pages/202601valentine
