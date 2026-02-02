「Yell-U（エール・ユー）」、ネコの日キャンペーンを開催

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が提供するAI日記アプリ「Yell-U（エール・ユー）」は、2月22日の「ネコの日」にちなんだネコの日キャンペーンを、2026年2月2日（月）から2月22日（日）まで開催します。

本キャンペーンでは、「デビューしたてのにゃんこを応援しよう」をテーマに、X（旧Twitter）でのフォロー＆リポスト企画を実施。抽選で22名様に、Amazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。

■デビューしたての「にゃんこ」を応援してね🐾

本キャンペーンで登場する「にゃんこ」は、Yell-U（エール・ユー）内でユーザーに寄り添うAIパートナーです。

Yell-U（エール・ユー）は、2025年12月15日にリリースされた、AIパートナーが気持ちに寄り添い、応援してくれる日記アプリ。日記を始めてみたい人、新しいことにチャレンジする人、新生活を迎える人に、そっとエールを届けたいという思いから誕生しました。まだ生まれたばかりのアプリ＝「デビューしたてのにゃんこ」として、ネコの日に合わせて、応援してくださる皆さまへの感謝を込めたキャンペーンを実施します。

■ネコの日キャンペーン概要

「デビューしたてのにゃんこを応援しよう」

【実施期間】

2026年2月2日（月）～2月22日（日）

【参加方法】

・Yell-U公式Xアカウント（@yell_u_official）をフォロー

・キャンペーン対象ポストをリポスト🔁

【プレゼント内容】

抽選で22名様にAmazonギフトカード2,000円分

【公式Xアカウント】

https://x.com/yell_u_official

■ネコの日に、あなたも応援団のひとりに🐾

2月22日、ネコの日。

デビューしたての「にゃんこ」と日記アプリ「Yell-U（エール・ユー）」を、ぜひ応援してください。

■AI日記アプリ「Yell-U（エール・ユー）」について

「Yell-U（エール・ユー）」は、AIパートナーとチャットでやり取りするだけで日記が完成する新感覚のAI日記アプリです。今日あったことや感じたことを話すと、AIが会話の内容から自動で日記を作成します。チャットのような操作で気軽に日記が続けられることに加え、ウィークリーレポートや気持ちの変化の可視化など、日々を振り返る体験をサポートしています。

・うまく書けなくても大丈夫

・毎日続けなくてもOK

・うれしい日も、落ち込んだ日も、そのまま書ける

日記が続かなかった人にもやさしく寄り添う、新しい日記体験を提供します。

■Yell-U

AIパートナー「にゃんこ」はYell-Uで大活躍！🐾🐾他にも、きっと話したくなるパートナーが待っています！- 公式サイト：https://nolty.jp/yellu/- Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/yell_u_official/- X公式アカウント：https://x.com/yell_u_official

▼▼▼ アプリのDLはこちらから ▼▼▼

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6754167653 (https://apps.apple.com/jp/app/id6754167653)

▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.yellu.app(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jmam.yellu.app)