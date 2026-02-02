ストリートパジャマブランド『Chill ST』2月2日(月)より対象商品が10%OFFになる「Smooth Tech Knit Fair」開催

株式会社オアシスライフスタイルグループ

昨年5月にローンチした「Chill ST」は、 “ストリート×パジャマ”をコンセプトに誕生しました。ヨガウェアを日常着と広げた「アスレジャー」に続き、パジャマをストリートファッションとして楽しむ「ストリートパジャマ」という新しいジャンルを創出し、幅広い世代のライフスタイル、特に「忙しい日常でも心地よく、スマートに過ごしたい」という現代人のニーズに寄り添うアイテムを展開しています。

ソフトで滑らかな手触りのパイル生地を使用した“Cloud pile”シリーズ、ご自宅の洗濯機で丸洗い可能かつ毛玉になりにくいタフなニット生地を使用した“Smooth Tech Knit”シリーズを販売しています。各商品のカラーはホワイト・モカ・ブラック・ネイビーの4色、サイズはXSからXLの5サイズ展開にすることで、性別・年齢・体型を問わず着用可能です。

今回、「よりアクティブに街でも活躍するSmooth Tech Knitを着て、春を迎えよう。」をコンセプトにした『Smooth Tech Knit Fair』を開催。2月2日(月) 10:00～2月27日(金) 9:59の期間、Chill STの公式オンラインストおよび公式ショップにて、Smooth Tech Knitシリーズが10%OFFでお買い求めいただけます。

■ Smooth Tech Knit Fair 詳細

内容：Chill STの公式オンラインストおよび公式ショップにて、Smooth Tech Knitシリーズが10%OFFでお買い求めいただけます。

開催期間：2月2日(月) 10:00～2月27日(金) 9:59

開催店舗：Chill ST公式オンラインストア/ Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store

特設ページ：https://chill-st.com/blogs/pick-up/smoothtechknit_fair-26

■Smooth Tech Knit シリーズ 商品一覧(税込価格)

商品名：Smooth Tech Knit（Long Tee + Pants）

価格：\27,720（10%OFF）← 通常価格\30,800

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit（Pullover Parka + Pants）

価格：\31,680（10%OFF）← 通常価格\35,200

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit（Cardigan + Pants）

価格：\33,660（10%OFF）← 通常価格\37,400

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit long Tee

価格：\11,800（10%OFF）← 通常価格\13,200

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit long Polo

価格：\13,860（10%OFF）← 通常価格\15,400

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Cardigan

価格：\17,820（10%OFF）← 通常価格\19,800

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Pullover parka

価格：\15,840（10%OFF）← 通常価格\17,600

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Tee

価格：\9,900（10%OFF）← 通常価格\11,000

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Pants

価格：\15,840（10%OFF）← 通常価格\17,600

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Shorts

価格：\12,870（10%OFF）← 通常価格\14,300

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

■Chill ST OMOTESANDO HILLS Flagship Store 詳細

営業時間：11:00～20:00

住所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館B2F

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F

｜Chill STオンラインストア：https://chill-st.com/