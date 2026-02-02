国内150店舗のzen placeピラティス・ヨガスタジオ「zen place pilates 田無スタジオ」2026年2月15日（日）オープン

株式会社ZEN PLACE

最先端研究結果・科学をもとに、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、サービス業界にイノベーションを起こしている最先端のWeb3.0 DX企業であり、ウェルビーイング創造のリーディングカンパニーである株式会社ZEN PLACE（本社：東京都渋谷区 代表取締役：尾崎成彦）は、西武新宿線 田無駅より徒歩3分の好アクセス・好立地に広々とした開放的なスペースに各種マシンを完備したピラティス専門スタジオ「zen place pilates 田無スタジオ」を2026年2月15日（日）にオープンします。

駅近、好アクセス 広く開放的な「zen place pilates 田無スタジオ」

詳細・体験お申込みはこちら :https://www.zenplace.co.jp/studios/pilates-tanashi

「zen place pilates 田無スタジオ」は、西武新宿線 田無駅より徒歩3分の好アクセス・好立地で、広々としたスタジオで開放的に身体を動かすことのできる、最新ピラティス専門スタジオです。

各種ピラティスマシンを完備し、世界レベルの資格と豊富な経験・知識を持つエデュケーター（インストラクター）が、初心者から経験者まで幅広いピラティスレッスンを提供いたします。

「zen place pilates 田無スタジオ」概要

・スタジオ住所

〒188-0012

東京都西東京市南町4丁目6-4 れいせんビル3F

・最寄り駅

西武新宿線 田無駅より徒歩3分

・スタジオ（体験予約）URL

https://www.zenplace.co.jp/studios/pilates-tanashi

・電話番号

050-3355-5225（総合受付）

・メールアドレス

tanashi.pilates2@zenplace.co.jp

大人の新習慣！ピラティス専門スタジオ「zen place pilates」

50代からのしなやかな心身の発見 ― 初心者、シニア、男性、どなたでも受講できる

zen placeでは、リフォーマーなどのピラティスマシンを使用した「マシン・グループレッスン」、継続しやすい「マット・グループレッスン」、オリジナルメニューでできる「マシン・プライベートレッスン」まで、受講者のレベル・スケジュールに合わせてお選びいただけるピラティス・レッスンを提供しています。

これら全種類のレッスンを、世界基準の資格と豊富な経験を持つエデュケーター（インストラクター）が一人一人の目的やレベルに合わせてレッスンを行っているため、必ずご自身に合った受講方法が見つかります。

国内ピラティススタジオ数No.1※1「zen place」の特長

国内150店舗以上のピラティス・ヨガ専門スタジオzen placeは他店利用可能※２で、予約が取りやすく、継続しやすいスタジオです。

運動経験の少ない方・運動が苦手な方、ピラティス・ヨガ初心者から経験者まで安心して受講いただけます。

●マット／マシン、プライベート／グループ、幅広く豊富なレッスン

朝から夜までご自身のスケジュール、レベルや興味に合わせたマット／マシンレッスンが見つかります。ご自身の目的や状態にあわせたプライベート・レッスンや、レベルやフォーカスが選べるグループ・レッスンなど、豊富なレッスン数と受講方法で、継続しやすく、最速で最大限感じていただくことができます。

●朝7:00~夜22:00まで、レッスンはオンラインでも受講OK!

移動時間がない・外出を避けたい日は、スタジオレッスンをご自宅などからオンラインLIVEで受講可能。画面を見ながらスタジオにいるかのようにレッスンを受けられます。

●全国150店舗以上の駅近ピラティス・ヨガスタジオの他店利用が可能！※2

近隣店舗はもちろん、ピラティス、ヨガ両方のスタジオレッスンが受講可能です。

お仕事やお買い物の前後や出張先・旅行先でもその日の体調や気分でスタジオレッスンを選ぶことが可能です。

●各種ピラティスマシン完備※3！プライベートやリフォーマーグループレッスンなど

ピラティス専門スタジオでは、各種ピラティスマシン（リフォーマー、キャデラック、チェアー、ラダーバレル等）を完備。マシン・プライベートレッスンはもちろん、リフォーマーレッスンなど各種マシン・グループレッスンもご用意しています。

※1: 自社調べ（2025年4月）

※2: 店舗・レッスンにより差額が発生する場合があります。

※3: ピラティススタジオのみ

zen place ピラティス・ヨガとは

zen place は国内150店舗以上、世界基準のピラティス・ヨガを学ぶ指導者が1,400人以上いる日本最大級のピラティス・ヨガ専門スタジオです。 2004年の創業以来、ピラティス・ヨガの分野において世界をリードする企業として、ピラティス業界トップの指導者やピラティス・マシン最大手であるBalanced Body(R)など、世界トップのピラティス・ヨガ指導者や団体と提携し、学び、世界レベルのレッスンを提供しています。

zen place を通じて、世界中の一流の講師たちから直接学ぶ機会を得ることで、新たな気づきと学びを深め、脳の概念化、脳システムに基づき、知覚、実践で科学的に立証されたzen place のピラティス・ヨガでWell-beingの創造をサポートしています。

1年後、3年後、10年後の自分を想像してみてください。

どうなりたいですか？

今よりも楽しく過ごしたい、ポジティブな気持ちで過ごしたい、

仕事やスポーツのパフォーマンスをあげたい

いくつになっても自分の足で歩きたい、美しくいたい…

もしくは、頭痛、肩こり、腰痛、アレルギーや花粉症、

不眠、うつ症状、生理痛、更年期症状、不妊…

さまざまな悩みや痛みを改善したい…

1年後、3年後、10年後、

このとき、自分をいいなって思っている自分を想像できますか？

今よりも、自分のことを好きになっている自分を想像できますか？

zen placeは、いま、みなさんが想像した

「なりたい自分・状態」と「その先の未来」をサポートします。

心の状態には身体が、身体の状態には心が、

そして脳が関係していることを知っていますか？

zen placeのピラティス・ヨガは、

フィットネスやボディメイクではなく、心を変えるピラティス・ヨガ。

それは、心、身体、脳を一体として、微細な部分に意識を向け、コントロールする

「感じるを探す」マインドフルムーブメント。

他人と比較せずに、自分を知り、

一歩ずつよくなっていく自分に気づき、自分の成長に喜びを感じること。

人間が良くなっていく、真の人生を生きていく、Better Personへ

株式会社ZEN PLACE

「日本のウェルビーイングを世界最高にする」ZEN PLACEは、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、ウェルビーイングとサービス業界にイノベーションを起こしているWell-being Development Companyです。

最先端研究結果・科学をもとに、DX・Web3.0との融合を行い、日本国内だけでなく中国をはじめとする海外のピラティス・ヨガスタジオの運営や学びを深める養成コースやワークショップ、ウェルビーイングを促進する自社開発アプリやAI解析サービス、豊かな一生をサポートするヘルスケア・アプリの開発やクリニック・訪問看護、さらに免疫や内臓機能の調節など様々な生体機能に効果があるといわれているCBDを取り扱うECサイト運営や自社開発など、ZEN PLACEらしいユニークでシームレスな事業展開でHolistic WellnessとWell-beingを実現し、社会に変化をもたらすユニークでオンリーワンの会社です。

ZEN PLACEと、もっとウェルビーイングな未来へ－

商号 ：株式会社ZEN PLACE

代表者 ：尾崎 成彦

所在地 ：東京都渋谷区広尾３丁目１２－３６ワイマッツ広尾4階

業種 ：ヘルスケア

