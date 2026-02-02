DXで食品産業の課題解決を目指すGoals、事業拡大に向けて10億円のデット調達を実施

株式会社Goals

株式会社Goals（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐崎 傑、以下 当社）は、昨年の調達に続き、総額10億円のデット調達を実施しました。

調達した資金は、開発体制並びに営業体制の強化に活用します。外食産業の業務支援サービス「HANZO」シリーズをはじめとしたプロダクト開発および導入支援を通じ、食品産業の課題解決を目指します。

■資金調達の背景と目的

日本の食品産業は、食材価格の高騰、食品ロス、人手不足や労働環境の問題など、さまざまな課題を抱えています。当社は「食品産業の、ロスをなくす。」というミッションのもと、現場オペレーションの改善からサプライチェーンの最適化で産業課題の解決を目指しています。

まずは外食産業の課題解決に向け着手し、2020年10月より、飲食店向け自動発注クラウドサービス「HANZO 自動発注」を開始しました。多数の飲食チェーンに導入され、AIによる発注業務の代替により、食材ロスや品切れの防止、発注工数・時間の削減などの成果を得ています。

加えて、AIが売上や客数を予測し、最適な人員数・人材配置モデルを作成する「HANZO 人件費」や、店舗・食材別に食材原価を可視化し、分析を可能にする「HANZO 原価分析」などをラインアップし、店舗運営における主要コストである食材原価と人件費の最適化を実現しています。

今回の資金調達により、外食産業の利益率向上に向け、サービスのさらなる高度化、導入支援体制の強化を図ります。また、今後は現在のサービスで得た食品需要データや知見を用いて食品流通企業、食品メーカーの在庫最適化に向けた新サービスの開発を進め、食品産業のサプライチェーンが抱える課題解決を目指します。

■資金調達先金融機関（順不同）

・株式会社みずほ銀行

・あおぞら企業投資株式会社

・株式会社商工組合中央金庫

・株式会社東京スター銀行

・株式会社静岡銀行

・株式会社福岡銀行

■採用情報 全ポジションにて採用強化中

Goalsは「食品産業の、ロスをなくす。」というミッションの実現に向け、採用を強化しています。当社メンバーとの交流イベントの開催なども下記採用ページにて発信予定です。

当社の取り組みにご関心がある方は、ぜひお気軽にお問合せください。

- Goals採用ページ：https://goals.co.jp/recruit/- 募集職種一覧：https://hrmos.co/pages/goals

■Goals 会社概要

会社名：株式会社Goals

所在地：東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA3F

代表者：代表取締役社長 佐崎 傑

設立：2018年7月

事業内容：外食企業向け業務支援クラウドサービスの開発・販売・運用支援

企業URL：https://goals.co.jp/