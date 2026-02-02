【セミナー・研修提供サービス】即戦力を育てる知財人材育成サービス

アズテック株式会社

　ビジネスのグローバル化と競争激化の中で知財人材育成が不可欠である一方、教育リソース不足に悩む企業様に向けて、当社アズテックでは初学者から実務者までを対象とした実践的なセミナー・研修の提供を開始します。



□セミナー・研修提供サービス



「セミナー・研修提供サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/training










□その他の新規サービス



　当社は、これまでに蓄積してきた知財の対応実績およびノウハウを基盤として、このたび新たなサービスとして、「セミナー・研修提供サービス」のほかに以下のサービスを正式に提供開始いたします。


　本サービスを通じて、お客様の知財活動をより包括的に支援いたします。ぜひご活用ください。




○出願戦略サービス

　膨大なポートフォリオ再構築にも対応。出願戦略の最適化で、事業を守る防御力を強化します。


「出願戦略サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/application_strategy



○特許活用サービス

　利用率の低い特許を見直し、企業価値向上につなげる知財活用をサポートします。


「特許活用サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/utilization



○意匠調査サービス

　大量生成が当たり前の今、係争リスクは増大。当社の意匠調査サービスが、貴社の知財戦略を強固にします。


「意匠調査サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/design