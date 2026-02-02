【最後の1コマまで熱い！】人間と昆虫の織りなす熱いストーリーが、ついに完結！『マンガ昆虫最強王図鑑　ザ・ストーリー５.』発売!!!

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、「最強王図鑑」マンガシリーズの最新刊、『マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー５.』を2026年1月29日に発売いたしました。

■新最強王決定……!!! 王の座を手にしたのは!?

昆虫と人間の強い絆が織りなす激アツストーリー、「マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー」がついに完結！ 絡み合う思惑と、それぞれが抱く確固たる信念の行き着く先は……!!? 衝撃と感動のフィナーレ!!!!

■第5巻のあらすじは……

▲『マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー５.』

ついに迎えた準決勝。勝ち上がった4名は、それぞれ強い思いを胸にバトルに挑む。これまでの戦いで負った昆虫たちのダメージをカバーしながら、地の利、天候をも利用し、全力でぶつかり合うが、戦いは苛烈を極める。新たな「最強王」の座を手にするのは4名のうち誰か、そして惑星グランの未来について、新王が下した決断は……!!?

「どんな戦いになっても、僕はあきらめない！」――驚きと感動があふれる「マンガ昆虫最強王図鑑」シリーズ最終巻!!!!!

■第5巻の内容を動画でも紹介！

▲準決勝まで勝ち上がった、クラーク＆スマート、レスタ＆クレス、レアナ＆デーモン、デルマ＆エンマ。▲レアナとレスタのバトルが開始！▲激闘の中、レスタはクレスに認められるまでの日々を思い出す。▲クラークVSデルマ、真逆の立場である二人のうち、決勝に勝ち上がるのは……!?

『マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー５.』を動画でも紹介！ 今すぐチェック!!

▶https://youtu.be/XEKkeya6V94?si=kAEhsZEegee8uKzm

■まんがサイト「ガッコミ」でマンガ版1話が無料!!

まんがサイト「ガッコミ」では、『マンガ動物最強王図鑑 ザ・ストーリー１.(https://hon.gakken.jp/book/1020575300)』、『マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー１.(https://hon.gakken.jp/book/1020554100)』の各第1話のためし読みが無料！ まだ読んでいない人は、今すぐアクセス！

▶https://gakcomic.gakken.jp/manga_saikyououzukan/

［商品概要］

■『マンガ昆虫最強王図鑑 ザ・ストーリー５.』

監修：国際［最強王図鑑］協会

作：藤川努

漫画：丸谷朋弘

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年1月29日

判型：A5／200ページ

ISBN：978-4-05-205545-4

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020554500(https://hon.gakken.jp/book/1020554500)

【ご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052055454/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052055454/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18436676/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436676/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJSF35GG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJSF35GG)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/73a443fd704c32d79e46eb36e2a911dc/(https://books.rakuten.co.jp/rk/73a443fd704c32d79e46eb36e2a911dc/)

