【特許活用サービス】築いた特許、最大限に活かす
アズテック株式会社
多くの企業で十分に活用されていない特許資産の価値を明確化し、埋もれた特許の掘り起こしによって収益性向上を支援するため、当社アズテックでは「特許活用サービス」の提供を開始します。
□特許活用サービス
「特許活用サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/utilization
□その他の新規サービス
当社は、これまでに蓄積してきた知財の対応実績およびノウハウを基盤として、このたび新たなサービスとして、「特許活用サービス」のほかに以下のサービスを正式に提供開始いたします。
本サービスを通じて、お客様の知財活動をより包括的に支援いたします。ぜひご活用ください。
○出願戦略サービス
膨大なポートフォリオ再構築にも対応。出願戦略の最適化で、事業を守る防御力を強化します。
「出願戦略サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/application_strategy
○意匠調査サービス
大量生成が当たり前の今、係争リスクは増大。当社の意匠調査サービスが、貴社の知財戦略を強固にします。
「意匠調査サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/design
○セミナー・研修提供サービス
初学者から実務者まで対応。経験豊富な実務家講師が、限られた時間でも成果につながる実践研修を提供します。
「セミナー・研修提供サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/training