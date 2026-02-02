【出願戦略サービス】その出願戦略、最適ですか
アズテック株式会社
特許のコア技術・周辺技術を踏まえた網羅的な権利保護により競争優位性の強化を図るため、当社アズテックでは大企業からベンチャー・スタートアップまで幅広いお客様を対象に、出願戦略の最適化・再構築を支援する「出願戦略サービス」の提供を開始します。
□出願戦略サービス
「出願戦略サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/application_strategy
□その他の新規サービス
当社は、これまでに蓄積してきた知財の対応実績およびノウハウを基盤として、このたび新たなサービスとして、「出願戦略サービス」のほかに以下のサービスを正式に提供開始いたします。
本サービスを通じて、お客様の知財活動をより包括的に支援いたします。ぜひご活用ください。
○特許活用サービス
利用率の低い特許を見直し、企業価値向上につなげる知財活用をサポートします。
「特許活用サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/utilization
○意匠調査サービス
大量生成が当たり前の今、係争リスクは増大。当社の意匠調査サービスが、貴社の知財戦略を強固にします。
「意匠調査サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/design
○セミナー・研修提供サービス
初学者から実務者まで対応。経験豊富な実務家講師が、限られた時間でも成果につながる実践研修を提供します。
「セミナー・研修提供サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/training