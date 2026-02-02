【NHKカルチャー】＜参加無料＞フリーアナウンサー・大神いずみさんと一緒に、年代で変わるお口の健康の悩みと解決法の最新情報を学ぶ実践セミナー
福岡会場 お申込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiIG3nCJE99IW1uF6K1ULrKtCV9Qzbn8QFjCPFuGnemKlWg/viewform
オンライン参加お申込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9tw37XBujyJKniHPgUNjn4TiDpcfyYr_a6ro3KGggIhff0g/viewform
お正月も終わり、甘いものを食べる機会が増えるこの季節、「お口の健康」を考えてみませんか？
年代によって変化するお口の悩み。
その解決法を口腔ケアの第一人者である大阪大学名誉教授・天野敦雄さんがくわしくお伝えします。
ゲストは、福岡出身のフリーアナウンサー・大神いずみさん。
仕事柄、お口の健康には人一倍気を使うというご自身の経験やご家族の治療歴などを交え、楽しく学びます。
会場は「天神駅」から徒歩約5分のJRE天神クリスタルビル３F 大ホール
受講料は無料です。
会場への参加が難しい方には、全国どこからでもご参加いただけるオンライン配信もあります。
家族の「お口の健康」考えてみませんか？
■講師プロフィール
天野 敦雄さん
天野 敦雄（あまの あつお）
大阪大学名誉教授／予測歯科創造共同研究講座 特任教授
大阪大学歯学部卒業後、同歯学部予防歯科学講座に入局。
医員、助手、講師を経て、同大学院歯学研究科予防歯科学教室教授。
大阪大学大学院歯学研究科長/歯学部長、日本口腔衛生学会理事長などを歴任。
「あなたの知識は最新ですか？歯科衛生士のための21世紀のペリオドントロジー ダイジェスト」
「天野ドクターの歯周病絵本 バイオフィルム公国物語」など著書多数。
■ゲストプロフィール
大神 いずみさん
大神 いずみ（おおがみ いずみ）
フリーアナウンサー
1969年生まれ。福岡県出身。フェリス女学院大学卒業後、日本テレビに入社。
数々の番組を担当し、人気アナウンサーになる。1999年日本テレビ退社。
2000年に読売巨人軍の選手だった元木大介氏と結婚、二児をもうける。
母、そして主婦の経験を活かし、タレントとしてバラエティーや、ナレーション、司会などで活動中。
噛むことからはじめるお口の健康セミナー
講師：天野 敦雄 大阪大学名誉教授／予測歯科創造共同研究講座 特任教授
ゲスト：大神 いずみ フリーアナウンサー
開催形式：会場＆オンライン
会場：JRE天神クリスタルビル3F 大ホール（福岡市中央区天神4丁目6-7）
開催日時：2026年2月15日（日）13:30～15:00 ＊オンラインは見逃し配信有
受講料：無料
詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327280.html
福岡会場お申込み：https://forms.gle/JVSPh3ggxLjebBsq6
オンラインお申込み：https://forms.gle/xVB8eEdURwvSEd6B6
申込締切 2026年2月13日（金）23:59まで
主催：株式会社ＮＨＫ文化センター
協賛：株式会社ロッテ
後援：公益社団法人 日本歯科医師会、公益社団法人 福岡県歯科医師会、一般社団法人 福岡市歯科医師会、福岡市