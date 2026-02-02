ブランドコミュニケーションの「刺さる45の法則」を公開

株式会社ContentAge

株式会社ContentAge（読み方：コンテンツエイジ、本社：東京都渋谷区、代表取締役：野田爽介、以下「ContentAge」）と株式会社Queは、「人の心に長く残る“刺さる”」コミュニケーション/ブランディング/コンテンツを研究・開発する共同チームとして、2025年6月に「刺さる研究所」を始動しました。

刺さる研究所では、コンテンツや広告など、数々のブランドコミュニケーション事例を研究し「刺さるブランドコミュニケーションとは何か」の体系化を目指しています。研究成果第1弾として、人の心に染み渡り記憶として残るブランドコミュニケーションを実現するための「刺さる45の法則」を公開いたします。

「刺さる45の法則」は、解決したい課題の性質や見据える時間軸に合わせて適応できるよう【瞬間最大風速型】【日常・対話型】【資産・文化情勢型】の3パターンで構成。さらにその上で、思考の型を示す【What to Say】と表現の型を示す【How to Say】に分類することで、ターゲットインサイトに基づき、時代のニーズに合わせた刺さるコミュニケーションを可能にします。それぞれの詳細な説明や具体例については、ぜひお問い合わせください。

一瞬の拡散で終わる“バズ”であふれる時代、「SNS でバズったけれども売上にはつながっていない」「消費者の記憶に残るブランドが減っている」など、メディア環境の変化によって、ブランド構築・成長がこれまで以上に複雑化し、多くのマーケティング担当者の頭を悩ませています。ブランドが抱える課題や向かいたい方向に合わせて、「刺さる45の法則」を組み合わせながらプランニングすることで、人の心に染み渡り記憶として残るブランドコミュニケーションを実現することができます。

刺さるブランドコミュニケーションを研究している筧将英・草野みらい・上里美向から、「刺さる45の法則」の活用を聞きました。

株式会社ContentAge 広告カンパニーCEO 筧将英

世の中の動きがより一層早くなっており、ひと昔前の事例やノウハウがすぐに過去のものになっています。その一方で、ソーシャルメディア上でバズるだけではなく、本質的に人の心に長く残るようなあり方を考えなければいけないという需要が増えているように感じています。刺さる研究所では随時事例のアップデートとその解釈を進めていき、ノウハウの共有をおこなっていきます。

株式会社 Que 草野みらい

コミュニケーションすらAIがプランニングできる時代、ブランドの持続的な成長を手掛ける人間の価値は何か、考える機会がとても増えました。同時に、誰でも簡単にプランニングできるようになったことで、過去の再生産のようなプロモーションにとどまり、無風という結果に陥る危険性も高まっています。

刺さる45の法則は、過去事例からインサイトを抽出し、今日や明日のトレンドに適応させるためのノウハウです。刺さるブランドコミュニケーションを実現するために、協力させていただけますと幸いです。

株式会社 Que 上里美向

無数の情報やコンテンツが生まれては、瞬く間に消えていく今。「届く」だけでは、埋もれてしまう時代になりました。ターゲットや生活者に届いたその先で、どうすれば心の中に残り続けるのか。その仕掛けを、いかに設計できるかが問われています。

刺さる45の法則は、そうした課題意識を起点に、過去の事例を紐解き、インサイトを整理したものです。刺さるコミュニケーションについて、一緒に考えていければと思います。

また、刺さるブランドコミュニケーションの事例も随時収集しており、「刺さる45の法則」を用いて世の中のバズ事例を解説するマトリクスも作成しています。

ご興味がある方、本編をご覧になりたい方は、是非お問い合わせください。

【刺さるコミュニケーションの、企画・立案に関するお問い合わせ】

刺さる研究所

担当者名：株式会社ContentAge 筧将英・株式会社 Que 飯島章夫

メールアドレス：sasaru-lab@contentage.co.jp

公式サイト：https://sasaru-lab.jp

刺さる研究所では、下記のブランド構築サービスを提供していきます。

- 刺さるブランドローンチ- 刺さるMVV浸透- 刺さるショートドラマ- 刺さるZ世代ブランディング- 刺さる地域活性化- 刺さる採用ブランド- 刺さるイベント- 刺さるコンテンツ制作

ブランド構築・成長に関して、このような悩みを抱える皆様からのご相談をお待ちしております。

- SNSで"バズった"だけで売上につながっていない- 消費者の記憶に残るブランドになれていない- トレンドの移り変わりが早すぎてついていけない- 広告のROIにふりまわされて、ブランドの情緒価値を伝えきれていない

■会社概要

ContentAgeは、『人とAIの共鳴で、新しい感動と、コンテンツの新時代を創る。』というパーパスのもと、IP開発事業、芸能事務所事業、総合広告事業の３つの事業を展開しています。

会社名：株式会社ContentAge

URL：https://contentage.co.jp

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

設立：2015年8月

代表取締役：野田爽介

事業内容：

●IP開発事業

キャラクターIP

ショートドラマ

映画

●芸能事務所事業

NDP Entertainment Holdings

N.D.Promotion

KYO

FYP（FOR YOU Partners）

●総合広告事業

マーケティング戦略プランニング＆コンサルティング

クリエイティブ＆コンテンツ

メディアプランニング＆バイイング

デジタルメディアプランニング

ソーシャルメディアマーケティング

インフルエンサー＆タレントキャスティング

PR・イベント&エクスペリエンスマーケティング

IP開発&コラボマーケティング

■会社概要

ブランドの持続的成長を言語ドリブンで実現。ブランド戦略、事業戦略、組織戦略などを「言語化」の面を中心にサポートしながら、事業・顧客体験を創出する質の高い実行につなげていきます。

会社名：株式会社 Que

URL：https://que.tokyo/

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-32-6 デュオ表参道 201

お問い合わせ：https://que.tokyo/の【CONTACT】より

設立：2018年2月1日

代表取締役：仁藤安久

事業内容：

・広告コミュニケーション企画・制作

・経営計画&事業開発コンサルティング

・コンテンツ開発プロデュース所在地