【美容室TAYA】美容室TAYAオリジナル「Ｗａｔｅｒ　Ｊｅｗｅｌ キューティクルプラス」シリーズに「ヘアオイル」が誕生　2026年2月1日(日)より販売開始

株式会社田谷

美容室TAYAを運営する株式会社田谷（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：田谷和正、以下「当社」は、2026年2月1日（日）より全国のTAYAグループのサロンと、TAYAオンラインストア ( https://tayanet.jp/product/series/water-jewel/ )にて「Ｗａｔｅｒ Ｊｅｗｅｌ ヘアオイル キューティクルプラス（ウォータージュエル ヘアオイル キューティクルプラス）」を販売いたします。

サロントリートメントやご自宅ケアで人気の「Ｗａｔｅｒ Ｊｅｗｅｌキューティクルプラス」に新たにヘアオイルが登場

美容室TAYAオンラインストア :https://tayanet.jp/product/series/water-jewel/

キューティクルリペア成分 (※1) を配合することで、エイジングによりダメージを感じやすくなった髪をやさしくケアし、なめらかで指通りの良い髪へと導きながら、つやめく髪にこだわった商品「Ｗａｔｅｒ Ｊｅｗｅｌキューティクルプラス」は、内部補修だけでなく、キューティクルケア（外部補修）機能にこだわった製品です。この度、シャンプーとトリートメントに加え、ヘアオイルが新登場。マカデミア種子油 (※2) とアルガンオイル (※3) 配合で、なめらかで指通りのよい仕上がりに導くヘアオイルです。ダメージケア機能に加え、毛髪表面のキューティクルをより本格的にケアする機能にこだわって開発しました。

※1 フィタントリオール（毛髪補修） ※2 （保湿） ※3 アルガニアスピノサ核油（保湿）

製品特徴

Ｗａｔｅｒ Ｊｅｗｅｌヘアオイル

キューティクルプラス

発売日：2/1(日)

容量：100ml

金額：3,190円（税込）

ダメージを受けた髪の表面と内部を補修し、しなやかでつやめく髪へ導きます。キューティクルリペア成分 (※1) を配合し、ミルクの保水力とオイルのコーティング力を併せ持ち、キューティクルが整った状態を長く保つことができます。

※1 フィタントリオール（毛髪補修）

成分特徴

■特徴成分

・マカデミア種子油 表示名称：マカデミア種子油（保湿成分）

「ナッツの王様」と呼ばれ、オレイン酸やパルミトレイン酸などを含んでいます。

脂肪酸組成がヒトの皮脂に類似しており、なじみが良くやわらかな質感に仕上がります。

・エルカラクトン 表示名称：γ-ドコサラクトン（毛髪補修成分）

ドライヤーやアイロンなどの熱により毛髪を補修する菜種由来のヘアケア成分。

キューティクルをなめらかに整え、ツヤやかでハリコシのある毛髪を保ちます。

■キューティクルプラス配合成分

・キューティクルリペア成分 表示名称：フィタントリオール（毛髪補修成分）

水と油の層が入り組んで連続したバイコンティニュアスエマルション構造を形成し得る、両親媒性の成分です。ミルクの保水力とオイルのコーティング力を併せ持ち、キューティクルが整った状態を長く保つことができます。

・アルガンオイル 表示名称：アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

モロッコにしか生息しないアルガンの木から採れる天然美容オイルです。

乾燥しやすい毛髪にツヤとうるおいを与えます。

香り

アーバンベルガモット＆ホワイトティーの香り

みずみずしい柑橘のさわやかさとホワイトティーの上品な甘さをブレンド。

新たなウォータージュエルシリーズを彩る洗練された香りです。

ジェンダーレスでお使いいただけます。

容器

SDGs観点から

ボトルにはバイオマスプラスチック（植物由来）を一部採用し、環境保全に配慮しています。

「ヘアオイル キューティクルプラス」開発者インタビュー

なぜ今キューティクルケアが必要なのか？大人にとって大切なキューティクルケアって？

こだわり抜いて開発に挑んだメーカー担当者の商品紹介ムービーをぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-1igzWXP_M ]

特設ページ :https://tayanet.jp/page/waterjewelplus/商品詳細はこちらからご覧いただけます。取り扱いサロン一覧 :https://tayanet.jp/salon/全国のTAYAグループサロンにてご購入いただけます。

株式会社田谷

株式会社田谷とは、『すべての人に夢と希望を与え社会に貢献する』という企業理念のもと、「TAYA」「Shampoo」「ano」と、美しさへの多様なニーズを満たすために、コンセプトの異なるブランド美容室を国内に約60店舗展開する企業です。サロン展開の他、シャンプー・トリートメント・化粧品などのオリジナル商品開発や、他企業との業務提携によるお客様満足度の向上に取り組んでいます。

会社概要

会 社 名：株式会社田谷

代 表 者：代表取締役 会長 兼 社長 田谷 和正

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

公式サイト：https://tayanet.jp/

コーポレート：https://www.taya.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/taya_hairsalon/

X：https://x.com/taya_hairsalon

YouTube：https://youtube.com/@taya_hairsalon

note:https://note.com/taya_hairsalon