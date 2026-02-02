国産ヴィーガンコスメのAINOKIから、大人世代の敏感な目元に寄り添う“艶膜”アイパレットの新色が登場！2/21［土］よりAINOKI公式オンラインショップにて発売開始！

ジャプロ株式会社

化粧品製造・販売をおこなうジャプロ株式会社（東京本社：東京都世田谷区駒沢3-14-12）が展開する国産ヴィーガン、ナチュラルオーガニックコスメブランド「AINOKI (アイノキ)」より、

アイシャドウパレットの販売を開始いたします。（https://ainoki.net/）

＊2 すべての製品においてNPO法人ベジプロジェクトジャパンのビーガン認証を取得(https://vegeproject.org/certificate/)

「AINOKI」について

一人ひとりのきれいになりたい、という気持ちに寄り添うために生まれた日本品質のコスメティックブランド。ブランド名への想い “AI”は eyeとI、日本語で愛（AI）、 “KI” は日本語の木（KI）、気持ち（KIMOCHI）の頭文字。

目元から一人ひとり、美しく輝くという願いを込めています。

公式HPサイト :https://ainoki.net/公式Instagram :https://www.instagram.com/ainoki_japan/