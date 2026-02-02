SAMURAI、中国・北海道地域のDX実装事例を2月16日に公開 ― 石見銀山の観光DXから農業AIまで、地域企業の挑戦を報告
DX支援およびIT教育を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田 吾立）は、経済産業省中国経済産業局より受託した「マナビDXクエスト（令和7年度事業）」において支援してきた中国・北海道地域におけるDX推進の成果・事例を、2026年2月16日（月）の成果報告会にて発表いたします。
詳細を見る :
https://drive.google.com/file/d/1VTdEzpmEtSHBggjLHc3JvaeW_WIIrQ0K/view?usp=sharing
■ 経済産業省「マナビDXクエスト」事業・地域企業協働プログラムとは
本プログラムは、全国から集まった実践的なスキルを持つ人材がチームを組み、地域企業の切実な経営課題に対し、約2ヶ月間でデジタル技術の実装・検証を行うものです。
最大の特徴は、分析レポートの作成に留まらず、実際に動く「業務アプリ」や「Bot」の構築にコミットする点です 。生成AI（GenAI-First）やノーコードツールをフル活用し、非エンジニアの人材でも短期間で現場に即したソリューションを開発できることを証明しました。
今回の成果報告会は、DX推進を担当されている企業様や、社会人の方にご参加いただきDX推進のきっかけにしていただくと共に、本プログラムにご興味がある方向けの説明会を兼ねたイベントとなっております。
報告会では、以下のような「地域×デジタル」の最前線の事例が詳しく紹介されます。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/226_1_e1f740ae19ecef1bcc7fd3499103c134.jpg?v=202602021051 ]
■ 成果報告会 開催概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/226_2_b846a6ace5b6200c0bac9bf5dfdfd8c5.jpg?v=202602021051 ]
参加を申し込む（無料） :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu2cgRunNdr8rM2VJEIpJCBHbO7RuBnSxbiM_QIlNK3ToL5Q/viewform?usp=send_form
※QRコードからもお申込みいただけます
■ 本イベントに関する問い合わせ先
事務局 株式会社SAMURAI
担当者 日詰（ひづめ）
電話 070-5588-8167
メール yhizume@sejuku.net（「メタバース共有会の件」とご記載ください）
株式会社SAMURAI
代表取締役 羽田 吾立
設立年月 2015年3月19日
資本金 110,000千円
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
東京虎ノ門グローバルスクエア17階
事業概要 プログラミング学習サービス
法人IT研修
IT人材紹介サービス
公式ページ https://www.sejuku.net/corp/