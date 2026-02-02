眠れる宝石に、もう一度輝きを。7割が知らない「ジュエリーリフォーム」の可能性。

株式会社NEXER

■眠っているジュエリー、実は生まれ変われる

タンスの奥で眠っているジュエリーはありませんか。

デザインが古くなった指輪、サイズが合わなくなったネックレス、形見として受け継いだけれど身につける機会のないアクセサリー。実はこうしたジュエリーは「ジュエリーリフォーム」によって新しい形に生まれ変わらせることができます。

しかし、このサービスの存在はどの程度知られているのでしょうか。

ということで今回はJEWELRY KIKUYAと共同で、全国の男女806名を対象に「ジュエリーリフォームの認知度」についてのアンケートをおこないました。

「ジュエリーリフォームの認知度に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月13日 ～ 1月20日

調査対象者：全国の男女

有効回答：806サンプル

質問内容：

質問1：「ジュエリーリフォーム」という言葉を知っていますか？

質問2：ジュエリーリフォームでできることとして、知っているものはどれですか？（複数選択可）

質問3：ジュエリーリフォームに対してどのようなイメージを持っていますか？（複数選択可）

質問4：ジュエリーリフォームを検討したことはありますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：ジュエリーリフォームを検討する際、どのような情報があると安心できますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■72.2％が、ジュエリーリフォームを「全く知らなかった」と回答

まず「ジュエリーリフォーム」という言葉の認知度について調査しました。

結果は「全く知らなかった」が72.2％と最も多く、「言葉だけ聞いたことがある」が13.6％、「聞いたことがあり、なんとなく知っている」が11.9％、「よく知っている」はわずか2.2％にとどまりました。

7割以上の人がジュエリーリフォームの存在自体を知らないという結果となり、まだ一般的には浸透していないサービスであることがわかります。

■知っているサービスは「サイズ直し」が69.6％で最多

続いて、ジュエリーリフォームを知っている方を対象に、どのようなサービスを知っているか聞いてみました。

最も認知度が高かったのは「サイズ直し」で69.6％でした。次いで「指輪をネックレスに作り替える」が58.5％、「デザインの変更」が58.0％と続きました。

ジュエリーリフォームのなかでも、サイズ直しが最も広く認知されており、日常的なニーズが反映されていることがうかがえます。

■51.8％が「費用が高そう」というイメージを持っている

続いて、ジュエリーリフォームに対するイメージについても調査しました。

「費用が高そう」が51.8％で最も多く、半数以上の方がコスト面に不安を感じていることがわかりました。次いで「どこに頼めばいいかわからない」が36.2％、「長く使えてエコ・サステナブル」が28.6％となっています。

多くの方が費用面での懸念を抱えていることが明らかになりましたが、リフォームの長期的なメリットや環境への関心も一定の割合で存在しています。

■84.2％が「検討したことがない」と回答

続いて、ジュエリーリフォームを知っている方のうち、実際に検討したことがあるかを聞いてみました。

「ない」が84.2％、「ある・実際にしたことがある」が15.8％という結果でした。認知している方のなかでも、実際の検討や利用に至るケースはまだ少数派であることがわかります。

検討したことが「ない」「ある」と回答した方の理由についても聞いてみました。

検討したことが「ない」と回答した方

・ジュエリーをあまり持っていないため。（30代・女性）

・費用が高そうだから。（80代・男性）

・信用できる業者がわからないから。（70代・男性）

・形見でもらったものなので、そのままのデザインがよい。（40代・女性）

「ある・実際にしたことがある」と回答した方

・デザインが古かったので新しい感覚にしたかった。（70代・女性）

・親族の形見分けでいただいたジュエリーをリフォームしました。（50代・女性）

・サイズが合わなかった。（60代・女性）

・デザインが好きではないピアスをいただき、指輪に変えました。（40代・女性）

・思い出を残したかった。（70代・男性）

検討しない理由としては、そもそもジュエリーを持っていない、または持っていてもリフォームの必要性を感じないという意見が多く見られました。さらに、費用への懸念や業者選びの難しさも理由として挙げられています。

一方、実際にリフォームを検討・利用した方は、デザインの古さやサイズの問題を解決したいというケースのほか、形見のジュエリーを自分らしいスタイルで身につけたいという想いから利用に至っているようです。

■検討時に欲しい情報は「料金の目安・価格表」が50.0％

最後に、ジュエリーリフォームを検討した経験のある方に、どのような情報があると安心できるかを聞いてみました。

「料金の目安・価格表」が50.0％で最も多く、次いで「実際のリフォーム事例（ビフォーアフター）」が27.8％、「専門スタッフへの無料相談」と「リフォームの流れ・工程説明」がそれぞれ11.1％となりました。

各回答理由について聞いてみたので、その一部を紹介します。

「料金の目安・価格表」と回答した方

・リフォームもやり方によっては価格も高いので、元々の価格を超えない程度がよい。（60代・女性）

・価格が高ければ新しいのを買った方がいいときもある。（70代・女性）

・高かったらやめる。（60代・女性）

・予算と検討して、新たに買うか、リフォームするか検討したいから。（40代・女性）

「実際のリフォーム事例（ビフォーアフター）」と回答した方

・好みのデザインに仕上げていただけるかが一番です。（50代・女性）

・こわいから。（20代・女性）

料金の透明性を求める声が最も多く、リフォームにかかる費用と新品購入を比較検討したいという現実的なニーズが見受けられます。また、完成イメージを事前に確認したいという意見も多く、ビフォーアフターの事例提示が利用者の不安解消に効果的であることがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、ジュエリーリフォームという言葉を「全く知らなかった」と回答した方が72.2％にのぼり、認知度の低さが明らかになりました。

知っている方のなかでも検討経験があるのは15.8％にとどまっており、認知から実際の利用までには大きな距離があることがわかります。

利用へのハードルとなっているのは、費用面の不透明さや業者選びの難しさです。一方で、形見のジュエリーを自分らしく身につけたい、古くなったデザインを刷新したいといったニーズは確実に存在しています。

眠っているジュエリーに新たな命を吹き込むサービスとして、今後さらなる認知拡大と情報発信が期待されます。

