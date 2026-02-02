銀座レカン、新体制を発表。初の女性副料理長に長澤瑠衣が就任、料理長・杉田とともに次代を担うチームが始動

株式会社セーキ

フランス料理の名店「銀座レカン」（東京都中央区）は、2026年2月1日付で、長澤 瑠衣（ながさわ るい）を副料理長に迎え、新たな体制を始動いたします。銀座レカンにおいて、女性が副料理長に就任するのは今回が初となります。

レカンが描く「これから」のかたち

1974年の創業以来、銀座レカンはフランス料理の正統を守り続けてきました。同時に、時代の変化と向き合いながら、その表現を少しずつ磨き重ねてきました。

現在のレカンが見据えているのは、単なる継承ではなく、次の時代にふさわしいフランス料理の姿。その実現に向け、それぞれの役割を担う料理人が互いを尊重し合いながら、一つの料理をつくり上げる体制を築いています。

副料理長・長澤瑠衣の就任について

長澤瑠衣は、国内トップレベルのフランス料理店で研鑽を積み、確かな技術と誠実な姿勢で料理に取り組んできました。食材、生産者、そしてお客様一人ひとりに真摯に向き合う姿勢は、レカンが大切にしていきたい価値観そのものです。

銀座レカンにおいて、女性が副料理長に就任するのは今回が初となります。長澤瑠衣の就任は、これまでの歩みと、料理への向き合い方が現在のレカンをかたちづくる考え方と重なっています。

新体制として歩み始める、銀座レカン

RED U-35 2024 シルバーエッグ 受賞作品副料理長 長澤 瑠衣 料理長 杉田 周人

料理長・杉田を中心に、副料理長の長澤、パティシエ部門エグゼクティブアドバイザー竹内を加えた三名を中心とした体制は、それぞれの専門性を持ち寄りながら、ひとつのレストランとして料理を形にしていくチームです。

それぞれが異なる経験と視点を持ちながら、同じ厨房に立ち、一皿を作り上げる。その積み重ねによって、レカンは料理としての表現を少しずつ深めていきます。

共通しているのは、料理を通して銀座レカンで過ごす時間そのものを大切にしたいという想い。この中核となるチームの考え方は、日々厨房に立つスタッフ一人ひとりの仕事へと重なり合いながら、レカンの料理として積み重ねられています。

未来へ向けて

副料理長 長澤 瑠衣料理長 杉田 周人パティシエ部門 エグゼクティブアドバイザー 竹内 理恵

レカンが大切にしているのは、スタッフ一人ひとりが自らの仕事に責任を持ち、料理と真剣に向き合い続けること。その積み重ねによって生まれる、料理だけでなく、レカンで過ごす時間そのものを味わっていただくことが、私たちの目指すレストランの姿です。

新体制のもと、銀座レカンはこれからも世界に誇れるフランス料理を追求し続けてまいります。

コメント｜銀座レカン 総支配人 近藤

杉田を中心とした現在のチームは、レカンのこれからを安心して託せる布陣だと感じています。長澤は、誠実で静かな情熱を持った料理人です。料理人としての未来はもちろん、人としても、これからのレカンを支える存在になってくれると確信しています。

プロフィール

長澤 瑠衣（Rui Nagasawa）

1996年生まれ／神奈川県出身

略歴

2016年 ラ・ターブル ドゥ ジョエル・ロブション（東京・恵比寿）

2019年 アサヒナ ガストロノーム（東京・日本橋）

2023年 unis（虎ノ門）

2026年2月 銀座レカン 副料理長就任

受賞歴

RED U-35 2024 SILVER EGG

店舗詳細

【店舗名】銀座レカン

【住所】〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-5 ミキモト本店ビルB1

【電話番号】03-3561-9706

【営業時間】 LUNCH 11:30-13:00(L.O)／15:00 Close

DINNER 17:00-20:00(L.O)／22:00 Close

【定休日】毎週水曜定休

【席数】メインダイニング34 席、個室4～14 名

【アクセス】地下鉄銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」A9 出口 徒歩1 分

【HP】https://www.lecringinza.co.jp

【Instagram】https://www.instagram.com/lecrin_ginza/

【Facebook】 https://www.facebook.com/GinzaLecrin/

昨年リニューアルした個室2名様～8名様まで対応