株式会社AtoJ、バックオフィスWorldに出展

株式会社AtoJ

株式会社AtoJは、BtoBにおける少額債権の未回収課題に対し、オンライン上で合意形成を可能にする対話型ODRプラットフォーム「OneNegotiation（ワンネゴ）」を提供しています。 テクノロジーとデザインをコミュニケーションに溶け込ませることで、高圧的な督促ではなく、「スムーズな対話」による解決を実現。これまで回収が困難だった未収金の解消や、支払い忘れによる滞留を防ぎ、誰もがストレスなく支払いを行える社会を目指しています。

■ バックオフィスWorld 春 東京（幕張メッセ）出展情報

展示会名：バックオフィスWorld 春 東京

開催日時：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

会場：幕張メッセ（4～7ホール） （ワンネゴブース：S10-26）

ブース内容：

解決率平均50%超を支える「対話型ODR」デモ体験

【限定特典】

- 300件までの申立手数料無料トライアル案内- 弁護士による「個別現状診断」無料相談会の機会

詳細・来場登録：公式サイト（https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo）



「解決」を売り、「働き方」を変える。未払い問題を資産と笑顔に変える新しい形。

ワンネゴは、バックオフィスが抱える未払い問題に対し、オンライン上での「対話」を通じて解決を完結させる収益改善型プラットフォームです。資産正常化プロセスの自動化から、対話型ODR（オンライン紛争解決）、決済までを一気通貫で支援。実務負担を劇的に削減しながら、関係者全員が納得できる解決を提供し、高い解決率（75%超*）を実現しています。現役弁護士が設計し、法務大臣認証（第176号）を取得した信頼のスキームです。



※フィットネス事業者における実績値

【特長１】フィンテックによる「資産正常化」をワンストップで

テクノロジーの力で、諦めていた未払いを確かな「利益」へと戻します。

- 実務ゼロのプロセス: 最小限の情報（名前・連絡先・金額）を登録するだけで、システムが最適なタイミングで通知と「対話」を代行。- 入金消込まで自動化: 解決に向けた合意形成から入金確認まで、すべてオンライン上で完結します。【特長２】「働き方改革」を実現する、ストレスフリーな対話

バックオフィス担当者を、心理的負担の大きい「気まずい交渉」から解放します。

- スマホで完結する「対話型ODR」: 相手方には、SMSやメールで「対話の場」を通知。「一括」「分割」「期限延長」など、相手の状況に寄り添った選択肢を提示し、スマホ上でのスマートな決済を促します。- 生産性の最大化: 事務連絡に割いていた時間を短縮し、チームが本来のクリエイティブな業務に集中できる環境を構築します。【特長３】法務大臣認証による「全方位の納得」

法学と心理学を融合させた「対話型ODR」により、三方良しの解決を目指します。

- 法的信頼の裏付け: 国が認めた正当な手続きにより、企業ブランドを守りながらホワイトな解決を担保。- 関係性を壊さない解決: 感情的な対立を避け、オンライン上での公平な「対話」を介することで、利用者との良好な関係を維持したまま未払い問題を解消します。



料金体系：月額サブスクリプション型（無料トライアル有り）

URL：https://service.1nego.jp/

会社概要

社名: 株式会社AtoJ

設立: 2020年

代表者: 代表取締役CEO 森 理俊（弁護士） 代表取締役COO 冨田 信雄（弁護士）

所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（第176号）

サービスサイト: https://service.1nego.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AtoJ 広報担当

Email: marketing@atoj.jp