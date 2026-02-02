【意匠調査サービス】生成AI時代の意匠リスクに、備えていますか
アズテック株式会社
生成AIの進展により意匠を巡るリスクが高まる中、当社アズテックでは知財戦略をより強固にするための「意匠調査サービス」の提供を開始します。
□意匠調査サービス
「意匠調査サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/design
□その他の新規サービス
当社は、これまでに蓄積してきた知財の対応実績およびノウハウを基盤として、このたび新たなサービスとして、「意匠調査サービス」のほかに以下のサービスを正式に提供開始いたします。
本サービスを通じて、お客様の知財活動をより包括的に支援いたします。ぜひご活用ください。
○出願戦略サービス
膨大なポートフォリオ再構築にも対応。出願戦略の最適化で、事業を守る防御力を強化します。
「出願戦略サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/application_strategy
○特許活用サービス
利用率の低い特許を見直し、企業価値向上につなげる知財活用をサポートします。
「特許活用サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/utilization
○セミナー・研修提供サービス
初学者から実務者まで対応。経験豊富な実務家講師が、限られた時間でも成果につながる実践研修を提供します。
「セミナー・研修提供サービス」の詳細ページはこちら：https://aztec.co.jp/services/training