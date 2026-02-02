【セミナー開催】有望株を見つけるポイントとは？株式投資の基礎知識から実践まで／モニクルフィナンシャル主催の無料投資セミナー

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、2026年2月14日（土）にトラストシティ カンファレンス・京橋で、無料の資産運用セミナー「今年こそ高値掴みを卒業！予想のいらない有望株の見つけかた」を開催します。

「注目している銘柄は買い時なのか」「有望株の特徴は何か」2026年は、日経平均株価の最高値更新で始まりました。このように株式市場が大きく動くタイミングはもちろん、いつでも使える、企業価値や適正株価を見極めるための「モノサシ」であるバリュエーションについて解説するセミナーです。機関投資家として日本生命保険、フィデリティでファンドマネージャーを務めた経歴を持つ当社取締役COO 証券アナリストの泉田良輔が、株式投資の初心者だけではなく、中上級者でもすぐに取り入れられる企業分析の手法を基礎から実践まで解説します。セミナーの最後にはトークセッションの時間を設けており、篠田尚子（モニクル総研 ファンドアナリスト）も登壇します。

セミナー概要

タイトル

今年こそ高値掴みを卒業！予想のいらない有望株の見つけかた

当日お話しする内容をご紹介

■振り返りと基礎知識- 大復活した日経平均株価！その理由は？- 株価は理屈でできている- バリュエーションとは何か■実践編- 個人投資家はスクリーニングで何をどうすべきか- 高値掴みを避ける方法はバリュエーションの使い方にあり- バリュエーション結果をさらにいかすには- バリュエーションをうまく使うアクティビストとエンゲージメントファンド■トークセッション- 証券アナリスト泉田良輔とファンドアナリスト篠田尚子によるトークセッション開催概要

日時：2026年2月14日（土）14:00-16:00（※開場：13:45）

会場：トラストシティ カンファレンス・京橋

参加費：無料

定員：30名

セミナーのご予約・詳細はこちら :https://seminar.moniclefinancial.co.jp/ryosuke-izumida

講師プロフィール

泉田良輔（いずみだ・りょうすけ）

慶応義塾大学商学部を卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム（現：株式会社モニクルリサーチ）を共同設立し、取締役に就任（現在は代表取締役）。2018年11月、株式会社OneMile Partners（現：株式会社モニクルフィナンシャル）を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、2社の親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。東京科学大学大学院（旧：東京工業大学）非常勤講師。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」他。

トークセッション モデレータープロフィール

株式会社モニクルフィナンシャル取締役COO 証券アナリスト 泉田良輔篠田尚子（しのだ・しょうこ）

慶応義塾大学法学部卒業。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。国内銀行にて個人向け資産運用相談業務を経験した後、2006年ロイター・ジャパン（現LSEG）入社。傘下の投信評価機関リッパーにて、投資信託業界の分析レポート執筆や評価分析業務に従事。2013年、楽天証券経済研究所に入所。2025年5月、株式会社モニクルに参画。当社では、ファンドアナリスト業務や金融教育に関連する情報発信に従事。楽天証券経済研究所 客員研究員。ピクテ・ジャパン・ファンド・アドバイザリー・コミッティーメンバー。CFP(R)、1級FP技能士。著書に『本当にお金が増える投資信託は、この10本です。』、『銀行も証券会社もFPも教えてくれない 新しい!お金の増やし方の教科書』、『NISA & iDeCo完全ガイド 2024年新制度対応版』『新NISA完全ガイド FP＆投資信託のプロが教える』（いずれもSBクリエイティブ）、共著に『一生楽しく浪費するためのお金の話』（イースト・プレス）他。

株式会社モニクルフィナンシャル

会社名：株式会社モニクルフィナンシャル

代表者：代表取締役CEO 原田 慎司

本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階

店舗：【マネイロ 本店】東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階

【マネイロ 大阪店】大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階

設立：2018年11月27日

事業内容：デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介、生命保険募集）

資本金：9億8380万円（資本準備金を含む）

