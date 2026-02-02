「しゅふ川柳 2026」募集開始！主婦・主夫の喜怒哀楽を詠む五・七・五 ～大賞5万円×4名～

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳」の作品募集を開始します。募集期間は2026年2月2日（月）～2月26日（木）です。その後、3月12日（木）～4月8日（水）に一般投票を実施し、4月に各部門の入賞作品を発表します。

応募はこちら ⇒ 川柳投稿フォーム(https://survey.zohopublic.jp/zs/ib3NPI) ※投稿数に制限はありません

■「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳」とは？

主婦・主夫の皆さんが、日々の生活で感じる課題や疑問、そして喜びを、川柳という形で発信する場として誕生した「しゅふＪＯＢプレゼンツ・しゅふ川柳」。このたび、第4回目の開催が決定しました。

今年の「しゅふ川柳」は、募集部門をリニューアルし、さらにパワーアップ。主婦・主夫の多様な喜怒哀楽を、伝統的な「五・七・五」の形式で表現していただけます。

入賞作品は、2026年4月に特設サイトにて発表予定です。今年も、川柳の入賞者はもちろん、投票者の皆様にも、抽選で素敵なプレゼントをご用意しています。さらに、最終審査にはシークレットゲストの参加も予定しています。主婦・主夫ならではの視点が光る、個性豊かな作品のご応募をお待ちしています。

詳細はこちらをご覧ください ⇒しゅふ川柳2026 特設ページ(https://part.shufu-job.jp/news/survey/17496/)

■「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳 2026」募集テーマ

【１】「しゅふの日常」部門

家事、育児、介護、名もなき用事。「しゅふの日常」のリアルを刻む 五・七・五

【２】「はたらく」部門

収入、キャリア、働きたい気持ち。「はたらく」にまつわる思いを詠う 五・七・五

【３】「母の日」部門

感謝と本音を！「母の日」だからこそ贈りたい 五・七・五

【４】「父の日」部門

母だけでなく父だって感謝されたい！「父の日」だからこそ贈りたい 五・七・五

【スケジュール】

募集期間：2026年2月2日（月）～2月26日（木）

一般投票期間：2026年3月12日（木）～4月8日（水）

結果発表：2026年4月下旬 ※日程が変更となる可能性があります。

変更が生じた場合は、公式サイト(https://part.shufu-job.jp/news/)等でお知らせいたします。

【応募資格】

性別や既婚・未婚を問わず、18歳以上の主婦・主夫の皆様

“しゅふのリアル”を目の当たりにしている方であればどなたでも応募可能です

※しゅふＪＯＢの会員登録有無は問いません

【賞品】

大賞受賞者 …5万円分のギフトカード 4名様

優秀賞受賞者…1万円分のギフトカード 4名様

佳作受賞者 …5,000円分のギフトカード 4名様

入選作品はしゅふ川柳2026特設ページでご紹介させていただきます。

また、二次審査では一般投票を募集します。投票してくださった方の中からも、

抽選で40名様に5,000円分のギフトカードをプレゼントします。 ぜひご参加ください！

■審査員 ※敬称略しゅふＪＯＢ総研 研究顧問 川上敬太郎

1973年三重県津市生まれ。愛知大学文学部卒業後、大手人材サービス企業管理職、業界専門誌『月刊人材ビジネス』営業推進部部長 兼編集委員などを経て、2010年に株式会社ビースタイル（当時）入社。翌年、調査機関『しゅふＪＯＢ総合研究所』を起ち上げ所長就任。これまでに、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層を中心にのべ50000人以上の声を調査・分析し、300本以上のレポートを配信。2021年に独立し現職の他、ワークスタイル研究家として解説記事の執筆・講演、広報ブランディング活動のアドバイザリーなどに携わる。

ビースタイルメディア 代表取締役社長 石橋聖文

1982年東京都生まれ。2005年に株式会社ビースタイル（当時）に新卒入社。ハイキャリア向け時短エージェント事業、全社横断型Webマーケティング部門を立ち上げ、2015年に求人サイト『しゅふＪＯＢ』に参画。2020年4月に株式会社ビースタイル メディア 取締役に就任し、2022年7月より代表取締役社長に就任。自身も育児・家事を主体的に行いながら「仕事と家庭を二者択一にしない」「多様な働き方をあたり前に選択できる」会社や組織を日本中にもっと増やすことを目指す。

他、シークレットゲストが登場予定！ご期待ください！

「しゅふＪＯＢプレゼンツ しゅふ川柳2026」応募規約

・作品は自作、かつ、未発表のものに限ります。

・応募作品の著作権等の一切の権利は、応募時点で当社に移転するものとし、応募者は応募作品について著作者人格権を行使しないものとします。

・応募いただいた川柳は、当社の販促や広告宣伝等のために必要と判断する方法により利用することがあります。

・応募によって応募者に何らかの損失・被害・費用等が発生した場合であっても当社は何らの責任・義務を負いません。

・応募作品の審査内容や当選に関するお問合せにはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

・以下の内容に該当する応募作品は選考の対象外とします。また、入賞作品が以下に該当することが判明した場合、入賞決定後であっても当該入賞を取り消します。

1 公序良俗に反するもの

2 特定の個人や団体等を誹謗中傷したりプライバシーを侵害するもの

3 第三者の権利を侵害するまたは侵害するおそれのあるもの

・作品の応募をもって本規約に同意したものとみなします。

・当社は応募者に入賞商品を送付する又は投票者に抽選当選プレゼントを送付する目的で以下の個人情報を取得します。

氏名、電話番号、メールアドレス

・当社が取得した個人情報は入賞商品又は抽選当選プレゼント送付の目的にのみ利用します。

・当社が取得した個人情報は入賞商品又は抽選当選プレゼント送付業務を委託する目的で第三者に委託します。

■応募先

株式会社 ビースタイル メディア（『しゅふＪＯＢ』運営元企業）

